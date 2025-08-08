  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Titulares

Millones de peregrinos caminan hacia Karbala para conmemorar el Arbain del Imam Hussain (P)

9 agosto 2025 - 00:38
Código para noticias: 1715482
Millones de peregrinos caminan hacia Karbala para conmemorar el Arbain del Imam Hussain (P)

Millones de personas de todo Irak caminan hacia Karbala para participar en una de las mayores reuniones religiosas del mundo.

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (ABNA), millones de peregrinos de diferentes regiones de Irak continúan su marcha a pie hacia la sagrada ciudad de Karbala para participar en la ceremonia del Arbain del Imam Husayn (la paz sea con él), uno de los mayores encuentros religiosos y humanos que se celebran anualmente en el mundo.

La procesión de caminantes comenzó desde las zonas más remotas del sur de Irak, atravesando las provincias centrales hasta llegar a Karbala. Las rutas principales y secundarias que conducen a la ciudad sagrada son testigos de un intenso y creciente flujo de personas, cuyo número aumenta día a día, especialmente a medida que se acerca la fecha de esta conmemoración.

Medidas de seguridad estrictas y planificación meticulosa

En este contexto, el ministro del Interior de Irak, Abdul Amir Al-Shammari, ordenó a las fuerzas de seguridad intensificar los esfuerzos de inteligencia y actuar con máxima precisión y sensibilidad para garantizar el éxito de la ceremonia del Arbain del Imam Husayn (la paz sea con él).

Al-Shammari subrayó la necesidad de reforzar las responsabilidades de seguridad y proporcionar el más alto nivel de protección a los peregrinos. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de realizar inspecciones minuciosas y profesionales, destacando que los servicios brindados a los peregrinos del Arbain son un gran honor y un deber sagrado.

El ministro también señaló la importancia de garantizar todas las necesidades de las fuerzas de seguridad desplegadas a lo largo de las rutas de los peregrinos, y afirmó que, con el aumento de participantes tanto nacionales como extranjeros, la ceremonia ha entrado en su fase culminante.

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha