Arbaín: Un símbolo vivo del estilo de vida islámico

Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (P) - ABNA: Arbaín, más allá de ser un mero evento religioso, es una plataforma sin igual para promover el estilo de vida islámico en diversas dimensiones. Esta marcha global masiva exhibe un ejemplo práctico y vivo de las enseñanzas islámicas, que se explican detalladamente con referencias a evidencias coránicas y narrativas:

Simplicidad y rechazo al lujo: Los peregrinos de Arbaín, a menudo con los recursos más básicos y en condiciones sencillas, recorren un largo camino. La vida en los moakibs (lugares de descanso), el uso de alimentos simples y la distancia del consumismo son una clara manifestación de la simplicidad. "¡Oh hijos de Adán! Tomad vuestros adornos cada vez que vayáis a una mezquita, comed y bebed, pero no seáis extravagantes; pues Él no ama a los extravagantes." (1) (Corán, Sura Al-A'raf, 7:31). Este verso señala la necesidad de evitar el despilfarro y los adornos excesivos, algo que la simplicidad de Arbaín refleja plenamente. El Imam Alí (P) dijo: "La verdadera riqueza es la riqueza de la satisfacción." (2) (Nahj al-Balagha, dicho 342). El Imam Sadiq (P) afirmó: "Ningún pueblo introduce una innovación sin que, por ello, se destruya una tradición, y así nace un vicio entre ellos." (3) (Al-Kafi, vol. 1, p. 58). La simplicidad es una tradición que se revive en Arbaín.

Sacrificio, generosidad y dignidad humana: Los responsables de los moakibs sirven a los peregrinos con total dedicación y sin esperar nada a cambio. Estas escenas son un símbolo perfecto de sacrificio y generosidad. "Y prefieren [los emigrantes y los auxiliadores] a otros sobre sí mismos, aunque tengan necesidad; y quien se preserve de la avaricia de su alma, esos son los triunfadores." (4) (Corán, Sura Al-Hashr, 59:9). El Profeta Muhammad (P) dijo: "La generosidad es un árbol en el Paraíso cuyas ramas están en este mundo; quien se aferre a una de sus ramas, será llevado al Paraíso." (5) (Kanz al-Fawaid, vol. 1, p. 167).

Unidad y solidaridad islámica: Peregrinos de diferentes nacionalidades, razas y sectas caminan juntos con un objetivo común. Esta reunión es un símbolo incomparable de la Ummah (comunidad) islámica unida. "Y aferraos todos juntos a la cuerda de Al-lah y no os dividáis." (6) (Corán, Sura Al-Imran, 3:103). El Profeta Muhammad (P) dijo: "El ejemplo de los creyentes en su amor, misericordia y compasión es como el de un cuerpo: cuando un miembro sufre, el resto del cuerpo responde con insomnio y fiebre." (7) (Musnad Ibn Hanbal, 6/379/18408).

Paciencia y resistencia: La larga y agotadora marcha requiere gran paciencia y resistencia. Los peregrinos, al soportar las dificultades, muestran prácticamente la lección de la resistencia. "¡Oh, creyentes! Buscad ayuda en la paciencia y la oración; pues Al-lah está con los pacientes." (8) (Corán, Sura Al-Baqarah, 2:153). El Imam Alí (P) dijo: "La paciencia es una montura que nunca tropieza." (9) (Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim, dicho 1060).

Fortalecimiento del espíritu de espiritualidad y devoción: El enfoque en la peregrinación al Imam Husayn (P), la realización de oraciones colectivas en el camino, la recitación del Corán y los recordatorios de Al-lah muestran el apogeo de la espiritualidad en este movimiento. "No creé a los genios ni a los humanos sino para que Me adoren." (10) (Corán, Sura Ad-Dhariyat, 51:56). El Imam Husayn (P) dijo: "Hay quienes adoran a Al-lah por deseo [de recompensa], y esa es la adoración de los comerciantes; hay quienes lo adoran por miedo [al castigo], y esa es la adoración de los esclavos; y hay quienes lo adoran por gratitud, y esa es la adoración de los libres." (11) (Tuhaf al-Uqul, p. 246). La peregrinación de Arbaín está acompañada de amor y gratitud.

Orden y disciplina social: A pesar de la presencia de millones de personas, reina un orden y una disciplina ejemplares en el camino y en los moakibs. Esto es un indicio de la capacidad de la sociedad islámica para implementar el orden a gran escala. "¡Oh, creyentes! Cumplid con vuestros compromisos." (12) (Corán, Sura Al-Ma'ida, 5:1). El Imam Alí (P) dijo: "Os encomiendo a vosotros dos, a todos mis hijos y a quien reciba mis palabras, que temáis a Al-lah y mantengáis el orden en vuestros asuntos." (13) (Nahj al-Balagha, testamento 47).