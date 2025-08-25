Hezbolá no se debilitará con presiones políticas o militares / La Resistencia jamás se rendirá

Según informó la Agencia de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), el senador Raja Nasir Abbas Jafari, presidente del Majlis Wahdat-e-Muslimeen de Pakistán, subrayó que Hezbolá en Líbano no se debilitará con presiones políticas o militares y que la Resistencia jamás se rendirá.

Al señalar que Hezbolá es un movimiento consciente y basado en la sabiduría y la prudencia, afirmó: esta Resistencia ha superado obstáculos y cuenta con el apoyo del pueblo libanés, de la Umma islámica y de todos los pueblos libres del mundo.

Raja Nasir recordó que cuando Sayyed Abbas Mousavi fue martirizado, el pueblo libanés proclamó unánimemente que “nunca nos inclinaremos”.

El presidente del Majlis Wahdat-e-Muslimeen de Pakistán añadió que Arbaín es un encuentro masivo y transnacional que reúne a pueblos y seguidores de distintas confesiones, y lo calificó como la manifestación del amor por el Imam Hussein (a.s.), un amor que convierte a la Umma islámica en una caravana consciente y capaz de reconocer al enemigo.

Destacó que la Resistencia considera al Imam Hussein (a.s.) como su ejemplo y modelo. Arbaín, añadió, no pertenece únicamente a los shiíes, sino a todos los que luchan por la justicia y la libertad en el mundo.

Raja Nasir, al referirse también a la guerra de doce días contra Irán, dijo: cuando la incredulidad y la hipocresía atacaron a Irán, el pueblo mostró su solidaridad con la Resistencia y con el Líder Supremo de la Revolución Islámica. Hoy también, la mirada de todos los pueblos libres está puesta en la República Islámica de Irán. El ayatolá Jameneí es el líder que, en la época de la Ocultación del Imam Mahdi (a.y.), guía a la Umma.

El presidente del Majlis Wahdat-e-Muslimeen de Pakistán enfatizó, además, que el régimen sionista no tiene capacidad para enfrentarse por sí solo a la República Islámica de Irán y a Hezbolá. Añadió que Tel Aviv ya ha sido derrotado anteriormente por Irán, Hezbolá y los grupos de la Resistencia, y que en el futuro no le espera otro destino que la derrota.