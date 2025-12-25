La expansión de estudios de investigación teológica avanzada es una necesidad urgente / Es necesaria una presencia en los campos científicos globales

el Ayatolá Alireza Arafi, Director de los Seminarios del país, en la octava sesión de generación de ideas para materializar el mensaje del seminario "progresista y preeminente", organizada por la Vicepresidencia de Educación de los Seminarios en cooperación con centros especializados de teología islámica en la Oficina de Dirección de los Seminarios, tras felicitar las ocasiones del mes de Rayab y el natalicio del Imam Muhammad al-Báqir (La paz sea con él), describió estos meses como poseedores de capacidades excepcionales para la elevación espiritual y moral, y declaró: "Uno de los aspectos importantes de las enseñanzas islámicas es el papel de la súplica y la peregrinación en la consolidación y delineación de los fundamentos doctrinales. Una gran parte de nuestras creencias se manifiesta precisamente en el espejo de la súplica y la peregrinación".

El Director de los Seminarios, apreciando los esfuerzos de los profesores, enfatizó la necesidad de priorizar el ijtihad racional en las creencias doctrinales, expandir los estudios teológicos avanzados, reconstruir textos, prestar atención a los desarrollos científicos del mundo y la presencia activa del seminario en los campos intelectuales globales.

El Ayatolá Arafi, agradeciendo a la Vicepresidencia de Educación del Seminario y a los organizadores de esta reunión, expresó su esperanza de que estas sesiones de deliberación continúen y que, con la cooperación de las distintas secciones del seminario, los debates teológicos se completen y profundicen.

Agradeció las extensas medidas llevadas a cabo en los campos de la educación, investigación, explicación, promoción y construcción de discurso sobre temas de creencias y teología, y dijo: "Una parte importante de estas actividades se realiza dentro del seminario, especialmente gracias a los esfuerzos de los honorables profesores, todos dignos de aprecio y elogio".

El Ayatolá Arafi, refiriéndose a la importancia del contenido de los debates doctrinales, declaró: "Sin duda, la primera prioridad del seminario debe ser el descubrimiento y el ijtihad integral, lógico, racional y correcto en el ámbito de las enseñanzas fundamentales y doctrinales, y simultáneamente, la promoción, explicación, refutación de dudas y confrontación de las invasiones intelectuales deben seguirse como una prioridad".

El Director de los Seminarios del país continuó describiendo el camino de la dirección del seminario en los años recientes y dijo: "A pesar de los obstáculos, deficiencias y problemas naturales del trabajo seminarista, se ha intentado organizar el movimiento del seminario sobre la base de una lógica fundamental y considerando las demandas del Líder Supremo de la Revolución, los eminentes marjaes (fuentes de emulación) y el cuerpo del seminario. Aunque existe una distancia significativa con la situación ideal, se han llevado a cabo extensas medidas en el campo del diseño macro, identificación de temas, elaboración de documentos y árboles de disciplinas".

Mencionando la colaboración de cerca de mil personas en la elaboración de los árboles de disciplinas seminaristas y documentos integrales durante los últimos cinco años, precisó: "Este camino continuó a pesar de algunas críticas, y hoy estos documentos son considerados como el marco de las ciencias seminaristas en círculos científicos dentro y fuera del país, aunque frente a la magnitud de los cambios intelectuales y demográficos del mundo actual, estas medidas aún no son suficientes".

El Ayatolá Arafi, refiriéndose a la ejecución de más de 100 proyectos importantes en varios campos, incluyendo la organización de la extensa red de predicadores, el apoyo a las escuelas y la interacción con instituciones de propagación y gubernamentales, declaró: "Aunque algunos de estos asuntos no forman parte de las responsabilidades oficiales de la dirección del seminario, debido a las exigencias de la responsabilidad religiosa y seminarista, también se han realizado esfuerzos en estos campos".

Refiriéndose a las condiciones caóticas del mundo intelectual contemporáneo, consideró escasas las actividades teológicas existentes frente al volumen de dudas y desafíos globales, y añadió: "El campo de la teología necesita un programa integral, una división precisa del trabajo y un mapa claro para cubrir todos los campos intelectuales, desde el nuevo ateísmo hasta las dudas intra-religiosas y sectarias".

El Director de los Seminarios del país consideró la expansión de los estudios de investigación teológica avanzada como una de las necesidades urgentes, y precisó: "El estudio avanzado de teología debe estar, en términos de peso científico y método de investigación, al nivel de las investigaciones en principios de jurisprudencia. Se espera que en un futuro cercano, se establezcan decenas de estudios avanzados de teología con producciones de ijtihad en el seminario".

El miembro del Consejo Supremo de los Seminarios, enumerando la reconstrucción y revitalización de los textos clásicos de teología, exégesis y filosofía como otra capacidad importante, dijo: "El seminario posee un inmenso patrimonio científico que no debe ser marginado. Estos textos deben ser considerados y releídos como la estructura racional del patrimonio del seminario".

El Ayatolá Arafi se refirió a la necesidad de diseñar niveles educativos superiores después del nivel cuatro, la formación de élites en disciplinas especializadas de teología y la atención a la construcción de identidad del conocimiento teológico, y añadió: "El enfoque teológico en la explicación de las enseñanzas religiosas tiene un papel fundamental y debe fortalecerse mediante el uso inteligente de la filosofía, sin una sumisión acrítica".

Consideró la conexión activa con las universidades y la presencia en los campos científicos globales como requisitos del seminario hoy en día, y precisó: "Las producciones científicas del seminario deben tener la capacidad de diálogo y defensa racional en universidades nacionales y extranjeras, iglesias y foros científicos internacionales".

El Director de los Seminarios del país continuó considerando esencial el conocimiento de las nuevas ciencias, la filosofía occidental, las humanidades y las ciencias básicas relacionadas con la teología, especialmente la física y la cosmología, y precisó: "Muchas de las nuevas dudas se originan en estos campos y sin un conocimiento profundo de ellas, no es posible responder".

Refiriéndose a los rápidos desarrollos de la tecnología y la inteligencia artificial, consideró este campo como uno de los desafíos y oportunidades más importantes del futuro, y dijo: "La teología, filosofía, jurisprudencia, ética y derechos de la inteligencia artificial deben colocarse seriamente en la agenda del seminario, porque la inteligencia artificial ya no es meramente una herramienta, sino que pronto se convertirá en un participante activo en la producción de conocimiento".

Al final, el Ayatolá Arafi enfatizó la necesidad de elaborar sólidos manifiestos doctrinales, prestar seria atención a la metodología en el conocimiento teológico y fortalecer el método racional de ijtihad, y agradeciendo la presencia de los profesores, expresó su esperanza de que los debates planteados sean perseguidos con un esfuerzo colectivo y conduzcan a resultados prácticos.

Cabe señalar:

La octava sesión de generación de ideas para la implementación del mensaje del Líder Supremo a los seminarios, especial para profesores de teología, con el objetivo de examinar los asuntos científicos, educativos y estratégicos de este conocimiento y deliberar sobre soluciones para elevar el estatus de la teología al enfrentar los desafíos intelectuales contemporáneos, fue organizada por la Vicepresidencia de Educación de los Seminarios.

El reporte de las opiniones y sugerencias de los profesores que presentaron sus debates en esta reunión se publicará posteriormente.