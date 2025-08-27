Candidata a las elecciones de EE.UU. quema el Corán en acto de odio

De acuerdo con la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (ABNA), la candidata a las próximas elecciones al Congreso de Estados Unidos recurrió a un acto de profanación contra el Corán para atraer la atención de grupos de extrema derecha en el país.

Valentina Gómez, candidata republicana al Congreso por Texas, publicó un video en la red social X en el que se la ve quemando el Corán, el libro sagrado del islam.

Durante este acto de profanación, Gómez prometió que, de obtener los votos necesarios para llegar al Congreso, pondría fin a la presencia del islam en Texas.

Según informó Al Jazeera, esta figura islamofóbica, que cuenta con un historial de apoyo al presidente estadounidense Donald Trump, afirmó que los musulmanes buscan apoderarse de los países cristianos.

La candidata instó a los espectadores de este video cargado de odio a apoyarla para ganar las elecciones al Congreso.

El acto de esta política de extrema derecha desató una fuerte condena por parte de líderes políticos, grupos religiosos y usuarios de redes sociales, incrementando las preocupaciones sobre la proliferación del discurso de odio y el fanatismo religioso en el contexto de las elecciones de medio término de 2026 en Estados Unidos.

Gómez ya había recurrido previamente a acciones cargadas de odio para ganar notoriedad. En diciembre de 2024, en un acto simbólico en Nueva York, disparó contra un maniquí que representaba a migrantes y exigió la ejecución pública de aquellos acusados de cometer crímenes violentos. Posteriormente, ese video fue eliminado y su cuenta de Instagram fue bloqueada.

A pesar de estas acciones controvertidas, Gómez no logró el éxito en elecciones anteriores, obteniendo solo el 7.4% de los votos en las primarias republicanas, donde quedó en sexto lugar.

En 2024, se postuló para el cargo de secretaria de Estado de Misuri y, desde entonces, ha intentado captar la atención pública con actos extremistas que fomentan el odio.