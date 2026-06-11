FFAA: Irán responderá de manera contundente y decisiva a agresión de EEUU

El cuartel general central Jatam al-Anbiya ha declarado la madrugada de este jueves que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán de manera contundente y decisiva a cualquier agresión y acto de hostilidad del ejército invasor y terrorista de Estados Unidos en la región.

La advertencia se produce después de las nuevas agresiones de EE.UU. contra el país. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este miércoles por la noche que sus fuerzas han comenzado a lanzar ataques contra “múltiples objetivos” en Irán.

Tras estos ataques, se escucharon explosiones en varias localidades sureñas de Irán.

Por su parte, una fuente militar iraní ha declarado que Irán está listo para atacar “nuevos objetivos de interés” de EE.UU. en la región si este emprende alguna acción agresiva, según la agencia de noticias local Tasnim.

“Las Fuerzas Armadas iraníes están plenamente preparadas también esta noche, y si los estadounidenses emprenden alguna acción agresiva, se enfrentarán nuevamente a duras respuestas”, ha afirmado.

La noche del martes, EE.UU. también lanzó otra agresión contra Irán, atacando varios puntos de la provincia sureña de Hormozgán bajo el falso pretexto de que un helicóptero Apache fue derribado cerca del estrecho de Ormuz.

Por su parte, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y el Ejército de Irán lanzaron ataques contra bases de EE.UU. en la región en respuesta a las nuevas agresiones contra el país.