El Gran Ayatolá Javadi Amoli: Derramar la sangre de los sionistas y de Trump es la orden del Imam Mahdi (P)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

En un mensaje en video, el Gran Ayatolá Yavad Amoli afirmó que derramar la sangre de los sionistas y de figuras como Donald Trump constituye la orden actual del Imam Mahdi (P), al tiempo que subrayó la necesidad crucial de preservar la unidad y la solidaridad.

La venerada autoridad de emulación shií emitió un mensaje audiovisual en el que expresó sus condolencias por el martirio del Imam Jameneí y abordó la situación actual del país.

Afirmó: «Una vez más, expresamos nuestras condolencias por el doloroso e insoportable martirio del Líder Supremo de la Revolución a la Umma Islámica y a su honorable y digna familia».

Su Eminencia destacó un punto fundamental, señalando que la nación se encuentra ahora al borde de una gran prueba. «Debemos actuar con cautela y preservar plenamente la unidad y la solidaridad. Si hoy existe una pequeña dificultad, por delante nos espera un tesoro ilimitado», añadió.

Continuó: «Debemos saber que un extranjero pretendía atacar esta tierra y estas aguas, buscando la fragmentación y desintegración del país. Nuestra tierra, nuestras aguas, nuestro honor y nuestras vidas son una sola cosa».

Haciendo referencia a una narración, señaló que cuando se preguntó al sexto Imam shií, el Imam Ya'far al-Sadiq (P), qué debía hacerse si alguien pretendía apoderarse de los bienes, el territorio y la tierra de una nación, respondió: «Combátelo y derrama su sangre; la responsabilidad recae sobre mí».

El Gran Ayatolá Yavad Amoli declaró explícitamente: «En este momento, derramar la sangre de los sionistas y de Trump y de quienes son como ellos es la palabra del Imam Mahdi (P). “Combate al sionista, su sangre recae sobre mí”. La palabra del Imam Mahdi (P) es esta: “Combate a la opresora América, su sangre recae sobre mí”».

Al concluir su mensaje dirigido al pueblo y a los defensores y guardianes del país, el destacado clérigo declaró: «Que la paz y las bendiciones de Dios, del Profeta (la paz sea con él y su familia), de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), del Imam al-Sadiq (P) y del Imam Mahdi (P) sean con vosotros, pues sois los guardianes de la religión de Dios».