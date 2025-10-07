Hezbolá reafirma compromiso con causa palestina en aniversario del 7-O

Mediante un comunicado publicado este martes con motivo del segundo aniversario del inicio de la operación “Tormenta de Al-Aqsa”, Hezbolá ha prometido permanecer al lado del pueblo palestino y continuar el camino de la resistencia

“En este aniversario, renovamos nuestro juramento de permanecer junto al pueblo palestino resistente, que con una paciencia mezclada con dolor, ha dado las más grandes lecciones de dignidad frente al criminal régimen sionista”, reitera la nota.

Asimismo, Hezbolá ha enfatizado que la operación palestina, iniciada el 7 de octubre de 2023, reveló desde sus primeros momentos la verdadera cara del régimen sionista, un régimen “vacío de cualquier cualidad humana” que, con el apoyo de la arrogancia estadounidense, viola todas las leyes internacionales.

La declaración subraya que la seguridad y estabilidad de la región dependen de la unidad de las posiciones de los países árabes e islámicos. “El régimen sionista solo comprende el lenguaje de la fuerza y la confrontación”, agrega el texto.

“Durante dos años, los valientes combatientes palestinos han librado una épica histórica en su batalla sagrada en defensa de (Al-Quds) Jerusalén y la nación (islámica), enfrentándose a los tiranos de la tierra”, destaca Hezbolá, saludando a la resistencia palestina y a todos sus grupos

El movimiento libanés también ha expresado su gratitud hacia Irán, bajo el liderazgo del Líder, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, como principal sostén de la resistencia, así como al gobierno, pueblo y fuerzas militares del país persa. También ha agradecido de los pueblos de “Yemen orgulloso, su pueblo y sus fuerzas armadas”, e “Irak, su resistencia, su pueblo y su gobierno”.

Hezbolá también ha agradecido a “los pueblos libres del mundo que han alzado la voz de Palestina para que el mundo la escuche”.