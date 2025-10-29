La legendaria batalla de ‘Uli al-Baas’ de Hezbolá y el renacer de la Resistencia libanesa

Por: Ali Hammoud *

El otoño de 2024 debía ser el final del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá). En una serie coordinada y brutal de ataques, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron lo que creían sería un golpe mortal contra la resistencia libanesa.

La cronología del terror está grabada en la memoria de la nación libanesa:

17 de septiembre de 2024: Explosiones de bíperes sacudieron todo el país árabe, apuntando a las redes de comunicación dedicadas de la Resistencia libanesa.

18 de septiembre de 2024: Una segunda ola de detonaciones impactó, esta vez a través de walkie-talkies.

20 de septiembre de 2024: Ataques selectivos asesinaron a comandantes de la fuerza de élite Rudwan de Hezbolá.

23 de septiembre de 2024: La aviación israelí desató más de 1200 ataques aéreos en un solo día, con el objetivo de destruir la infraestructura militar de Hezbolá.

27 de septiembre de 2024: El golpe más devastador fue el martirio del secretario general de Hezbolá, Seyed Hasan Nasralá.

1 de octubre de 2024: Israel anunció una invasión terrestre a gran escala, confiado de que un movimiento sin líder se desplomaría.

Sin embargo, contra todo pronóstico y cada cálculo militar occidental, Hezbolá no cayó. En cambio, presentó una fuerte defensa que no solo frustró la maquinaria de guerra israelí, sino que también redefinió el equilibrio de poder en la región.

Este análisis, basado en mis propias observaciones tras una reciente visita a Beirut y el sur del Líbano, revela la historia de esa victoria divina, la posterior reconstrucción y la fe inquebrantable de los partidarios que forman la columna vertebral de la resistencia.

¿Cómo Hezbolá derrotó al ejército “invencible”?

La guerra genocida sin restricciones que siguió a la operación Tormenta de Al-Aqsa el 7 de octubre de 2023, culminando en las intensas batallas de 2024, será registrada en la historia como un testimonio de la intervención divina y el genio estratégico de la resistencia, desde Gaza hasta Líbano y más allá.

Durante 66 días de intensa confrontación militar tras la invasión terrestre, el ejército israelí fue humillado por una resistencia decidida, a pesar de contar con la tecnología militar más avanzada.

Lo que ocurrió en el terreno fue nada menos que milagroso. En aldeas directamente adyacentes a la frontera —Aita al-Shaab, Naqoura, Taybeh, Kfar Kila— los combatientes de Hezbolá libraron una guerra de proporciones épicas. Estas pequeñas aldeas, la mayoría de las cuales habían sido bombardeadas durante casi un año, vieron cómo su infraestructura y viviendas eran destruidas.

Sin embargo, ninguna de ellas cayó después de 66 días de ataque implacable. Esto contrasta enormemente con la guerra de 2006, donde los israelíes avanzaron casi el doble de distancia.

La diferencia es profunda: no era Israel el de 2006, sino el de 2024, un coloso militar respaldado por las flotas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con drones, satélites y agencias de inteligencia de última generación alimentando información en tiempo real.

Frente a este coloso, estaba un movimiento popular de resistencia. El ejército israelí movilizó aproximadamente 80 000 soldados con todo su equipo contra unos pocos miles de combatientes decididos. A pesar de ello, no pudieron ocupar ni una sola aldea fronteriza.

Naqoura, una de las aldeas más cercanas a la frontera, no cayó; el enemigo solo entró para demoler un sitio del ejército libanés tras el anuncio del alto el fuego.

Hezbolá demostró una capacidad sin precedentes para cercar y destruir toda la entidad sionista, desde los asentamientos del norte hasta su mismísimo núcleo.

En una serie impresionante de operaciones, Hezbolá anunció el bombardeo de “objetivos militares sensibles” en Tel Aviv, afirmando que había lanzado un enjambre de drones sobre la ciudad y sus suburbios "en respuesta al bombardeo de Beirut por parte de Israel”. Esto fue complementado por el ahora icónico ataque a la casa de Benjamín Netanyahu en Cesarea, simbolizando que ningún objetivo estaba fuera de alcance.

Operaciones coordinadas de cohetes, drones y ataques terrestres golpearon 456 asentamientos, 361 puntos militares y 164 bases, creando un caos masivo y una crisis de refugiados en la Palestina ocupada del norte.

Esta presión implacable obligó a una reevaluación completa de los objetivos militares israelíes. El enemigo estaba en shock. Si este era el nivel de combate en la primera línea —no ocupada por fuerzas especiales, sino en su mayoría por fuerzas de movilización de aldeas y lugareños curtidos en batalla— ¿qué horrores esperaban en las segundas y terceras líneas? El costo se estaba volviendo insoportable; en un solo día, 15 soldados israelíes fueron asesinados, un día que su ministro de guerra calificó de “catastrófico”.

La Resistencia continuó con resolución inquebrantable hasta los últimos momentos de la guerra. En la última noche, Aita al-Shaab lanzó cohetes, lo que provocó un ataque aéreo israelí tan solo seis horas antes del alto el fuego. Aproximadamente cinco horas antes de la tregua, los aviones israelíes atacaron Aita al-Shaab nuevamente, bombardeando a los combatientes de la Resistencia que permanecían firmemente en la ciudad.

Justo el día anterior, las operaciones habían tenido éxito en la destrucción de tanques Merkava israelíes en lo profundo de los territorios palestinos ocupados. El espíritu de los combatientes fue el arma definitiva. Lucharon con la opción de regresar a la retaguardia, pero muchos se negaron.

Existen historias de heridos que rechazaron la evacuación, eligiendo quedarse y luchar hasta el final. Este compromiso inquebrantable con su causa, su tierra y su pueblo preservó la dignidad y el orgullo de la Resistencia, asegurando una victoria que no fue accidental, sino la culminación de años de fortificación estratégica y la construcción de un sistema de disuasión integrado.

El fénix se alza: reconstruyendo el ejército subterráneo

Tras la guerra de 2024, la recuperación de Hezbolá no es un simple proceso de rearme, sino una profunda metamorfosis estratégica. Mientras que la inteligencia israelí confirma que el grupo está reconstruyendo sus capacidades “casi sin interrupción”, la verdadera fuente de alarma en Tel Aviv es cómo se está llevando a cabo este proceso. La lección clave de la guerra —la vulnerabilidad ante los golpes de decapitación y los bombardeos aéreos— está siendo abordada trasladando el corazón de la resistencia muy por debajo de tierra.

Este cambio estratégico implica la creación de una red descentralizada y subterránea mucho más sofisticada que los esfuerzos anteriores. Los analistas de inteligencia sugieren que Hezbolá está construyendo una infraestructura militar subterránea a gran escala.

Esto incluye centros de mando tallados en la roca de las montañas, microtúneles para movimientos rápidos e invisibles, y talleres verticales para ensamblar cohetes y drones directamente dentro de sus fortalezas.

Al incrustar esta red profundamente en el terreno, el movimiento de resistencia está haciendo que su presencia militar sea invisible, convirtiendo efectivamente el sur en una fortaleza defensiva por capas.

Este resurgimiento elusivo, similar al fénix, es lo que actualmente está llevando a los planificadores militares israelíes a la frustración. La Resistencia que creían haber destruido no solo está reemplazando los arsenales perdidos, sino que se está transformando en un ejército fantasma, profundamente arraigado y operativamente resistente.

Las advertencias frenéticas en los medios israelíes sobre el rápido regreso de Hezbolá a su “plena fuerza armada” reflejan una sombría realidad: el próximo enfrentamiento no será con el Hezbolá de 2024, sino con un enemigo más adaptable, elusivo y profundamente arraigado, cuya invisibilidad misma es una forma de dominio psicológico y estratégico duradero.

El espíritu inquebrantable: un vistazo al entorno de la Resistencia

El arma más poderosa en el arsenal de Hezbolá no es un dron ni un misil, sino su entorno: la gente. Durante mi visita a Beirut y el sur del Líbano, encontré una comunidad que, a pesar de sacrificios inmensos, sigue siendo ferozmente leal y firme en el camino trazado por Seyed Nasralá y seguido por su digno sucesor, el sheij Naim Qasem.

Este entorno rechaza categóricamente cualquier noción de desarme, concesión de tierras o rendición de derechos. Es una comunidad dispuesta a pagar el precio final para restaurar el poder disuasivo de Hezbolá contra el enemigo sionista.

Presencié esto de manera palpable en el masivo memorial anual para Seyed Nasralá y en el encuentro scout de la Asociación Imam Mahdi en Beirut, que atrajo a aproximadamente 75 000 participantes —un mensaje claro de la continua fortaleza popular.

Durante mi investigación, el sentimiento que encontré fue uniforme y resuelto.

“No abandonaremos a Hezbolá”, afirmó firmemente un partidario de los suburbios del sur de Beirut. “La Resistencia es una idea en curso; no se formó solo durante esta guerra”.

Ellos ven al partido como una “Resistencia ideológica” que no puede ni será abandonada en su lema de liberar Al-Quds ocupado y las tierras ocupadas. “Este es un credo arraigado entre la gente de los suburbios y la mayoría de la comunidad chií”, añadió.

En cuanto a las enormes pérdidas, hay una perspectiva pragmática pero determinada.

Los partidarios con los que hablé reconocieron que “Hezbolá será capaz de reparar sus filas, recuperarse y dirigir sus elecciones en la siguiente etapa”, pero entienden que “esto requiere meses y tal vez muchos años”.

Creen que el movimiento se rearmará de nuevas maneras, pues las próximas etapas son “mucho más peligrosas”.

A partir de las conversaciones que tuve, la creencia colectiva es que Hezbolá ha pasado de ser una organización dependiente de líderes históricos a un sistema cohesionado e institucionalizado.

La guerra de 2024 no fue el final de Hezbolá. Fue el nacimiento de una nueva fase de resistencia, más resiliente. Desde la promesa de una victoria decisiva, Israel se ha visto reducido a gestionar un riesgo interminable, mientras que Hezbolá, respaldado por su pueblo, continúa protegiendo la soberanía de la nación y preparándose para la liberación final de Al-Quds ocupado.

* Ali Hammoud es un escritor e investigador libanés.