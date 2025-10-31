Trump desmiente ataques aéreos inminentes en Venezuela, pero informes revelan escalada contra Maduro y alianzas con Rusia, China e Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Washington, 31 de octubre de 2025 - En un breve intercambio a bordo del Air Force One, Donald Trump rechazó categóricamente los informes periodísticos que lo acusan de planificar bombardeos aéreos contra Venezuela. "No, no son verdad", respondió el mandatario cuando se le consultó sobre las revelaciones de medios como The Wall Street Journal y el Miami Herald, que citan fuentes oficiales estadounidenses afirmando que ya se ha elaborado una lista de blancos militares, incluyendo puertos, aeropuertos e instalaciones navales presuntamente usadas por el Cartel de los Soles para el tráfico de drogas. Estos ataques, según las fuentes, podrían ejecutarse "en cuestión de días o incluso horas" con el fin de presionar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder y desmantelar las redes narcotraficantes ligadas a su gobierno.

La escalada forma parte de una ofensiva más amplia lanzada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, que ha designado al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas transnacionales. EE.UU. ha desplegado en el Caribe una fuerza impresionante: destructores, un grupo anfibio de 4.500 efectivos, patrullas P-8, drones MQ-9 Reaper, 10 cazas F-35B y, recientemente, el portaaviones USS Gerald R. Ford con su grupo de ataque, considerado la "fase final" de la operación. Hasta ahora, las acciones se han limitado a strikes contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dejando un saldo de 61 presuntos traficantes muertos, según el secretario de Defensa Pete Hegseth. Sin embargo, analistas como Geoff Ramsey del Atlantic Council advierten que un ataque terrestre podría unir a las fuerzas venezolanas en torno a la bandera, en lugar de debilitarlas.

Ante esta amenaza, Venezuela ha intensificado sus alianzas estratégicas con potencias aliadas. Documentos internos obtenidos por The Washington Post revelan que Maduro ha enviado cartas a Vladimir Putin y Xi Jinping solicitando radares defensivos, reparaciones de aeronaves y mayor cooperación militar para contrarrestar la "agresión estadounidense". Además, el ministro de Transportes Ramón Celestino Velásquez coordinó con Irán el envío de equipos de detección pasiva, inhibidores de GPS y drones de largo alcance (hasta 1.000 km), enmarcando la tensión como un desafío compartido contra la hegemonía de Washington. La ONU, por su parte, ha condenado estas operaciones como "ejecuciones extrajudiciales" que violan el derecho internacional, exigiendo su cese inmediato a través de su alto comisionado Volker Türk. En este contexto, Trump ha acentuado su enfoque en Sudamérica, con medidas como aranceles del 50% a Brasil y un auxilio de 20.000 millones de dólares a Javier Milei en Argentina, consolidando un "fuerte control" en la región, según sus propias palabras.