De la universidad y el amor a la primera línea de la Resistencia: una madre relata cómo dos genios aterrorizaron a los sionistas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En el día en que los corazones inquietos susurran el nombre de la honorable Umm al-Banin (la paz sea con ella), surge la oportunidad de recordar sobre los hombros de qué grandes mujeres se alza mi patria; mujeres cuya paciencia avergüenza a las montañas y cuyo sacrificio mantiene firmes las raíces de la Revolución; madres que, en un silencio lleno de grandeza, entregaron sus hijos a Dios para que la patria permanezca y la bandera de la Wilayat al-Faqih siga ondeando en lo más alto del honor y la dignidad del Irán islámico.

Es evidente que los mártires son estrellas que nunca se extinguen; ellos iluminan el camino y brillan en lo más alto de la historia de esta tierra. Pero detrás de cada estrella late un corazón: el de una madre que se traga las lágrimas y dice: «¡Que mi sacrificio sea por el Islam, por mi Líder y por mi patria!». Estas madres son discípulas de la escuela de Umm al-Banin; una escuela que arranca el corazón del mundo y lo enlaza con el cielo.

Todo lo que hoy tenemos de seguridad, dignidad y orgullo se lo debemos al sacrificio de estas madres; madres que pisaron la tierra de este país, pero con los pies de su corazón oceánico recorrieron los senderos del cielo; ellas que, con amor, con la pasión de sus súplicas y su esfuerzo incansable noche y día, afianzaron los pilares de la Revolución y enseñaron que la patria no es solo una geografía: es una fe, un pacto y un amor.

En este contexto cobra sentido el relato de la madre de la mártir Karbasi; una madre hecha de luz pura, de la estirpe de la paciencia, del linaje del amor.

En esta entrevista me siento a escuchar los susurros de una mujer que ha unido el dolor a la sonrisa, las lágrimas a la fe, y el corazón roto a la Wilayat.

Aquí se habla de una madre que, en vez de quejarse, da gracias; en vez de doblarse, se yergue; y en vez de aferrarse a la tierra, anuda su corazón con los mártires en el cielo.

Entrevista y redacción: Azam Rabbani

Tras el saludo y los buenos deseos, le pedí que se presentara ella y a su hija mártir. Respondió: «Soy Ruqayya Sadat Musavi, madre de la mártir Masuma Karbasi. Nació el 28 de febrero de 1981 y le pusimos el nombre “Masuma”, pero en casa siempre la llamábamos “Arzoo”. Cuando tenía tres años y medio, en 1985, su padre fue enviado en misión al Líbano y permaneció allí seis meses. Desde los tres años empecé a enseñarle las suras cortas del Corán y así se familiarizó con él. Cuando su padre regresó del Líbano, además de las suras cortas, ya sabía la súplica del Imam Mahdi (que Dios acelere su aparición), los principios y ramas de la religión, los nombres de los Catorce Inmaculados (la paz sea con ellos) y parte de los cantos revolucionarios de aquella época…».

Un hogar revolucionario

La dulce y fluida manera de hablar de la señora Musavi no me permitió interrumpirla, así que ella misma continuó sobre el ambiente espiritual y revolucionario que reinaba en su familia: «Nosotros crecimos en una familia religiosa. El abuelo paterno de Masuma era clérigo y revolucionario a la vez. Mi esposo, durante la Sagrada Defensa, aunque trabajaba en el Yihad de la Reconstrucción, se presentaba voluntario al frente para defender el sistema islámico. En una palabra: Masuma creció en un ambiente espiritual muy hermoso».

Una familia de élite al servicio de la Resistencia

La madre de la mártir Masuma Karbasi, al recordar la etapa universitaria de su hija, me contó que primero entró en la universidad de Ahvaz y luego en la Facultad de Ingeniería de Shiraz para estudiar informática, y añadió: «En esa misma universidad estudiaba informática el señor Reza, quien después sería nuestro yerno. Sin embargo, no se conocieron dentro de las aulas ni en el campus. Tras los trámites de la pedida de mano, en 2002 celebraron su compromiso y un año después partieron a vivir al Líbano. Fruto de su matrimonio nacieron tres varones y dos niñas: Mahdi, Muqtada, Zahra, Muhammad y Fátima».

Un relato que terminó con la conversión al chiísmo de toda una familia; la voz de Masuma resonó desde el Líbano hasta Sudán

Me interesaba saber hasta dónde habían llegado sus actividades científicas y académicas. Le pregunté y respondió: «El doctorado lo tenía el señor Reza. En realidad, tanto él como Masuma eran élites reconocidas a nivel mundial. Cuando Reza estudiaba aquí, recibió una beca de Hizbulá y, naturalmente, adquirió el compromiso de trabajar para Hizbulá. Con los años se convirtió en uno de sus hombres de máxima confianza. Masuma, al llegar al Líbano, fue contratada en una empresa de Hizbulá. Como era programadora, desarrollaba software para ellos. Siguió trabajando hasta que empezó a tener hijos. Cuando pidió la baja, no se la aceptaron y le dijeron: “Puedes continuar desde casa en remoto”. Además, Masuma fue alumna del profesor Shojayi: él enviaba materiales sobre el Mahdismo, ella los traducía al árabe y los difundía en las redes de los países árabes».

Mi hija ofrecía cada día de su vida al Imam Mahdi; apenas ahora la estamos conociendo de verdad

Le pregunté por la vida personal de su hija. Suspiró, citó al padre de Masuma —«¡Apenas ahora estamos descubriendo quién era realmente Masuma!»— y continuó: «Mi hija tenía un programa para todo: anotaba en su cuaderno a qué hora barrer, cuándo cocinar, cuándo poner la lavadora… Cada día ofrecía su comida al Imam Mahdi (nuestras almas sean su rescate). Incluso cuando jugaba con los niños decía: “Hoy jugué con los niños, lo ofrezco al Imam Mahdi”».

Les pregunté también por el carácter y las virtudes de la pareja mártir iraní-libanesa y respondió: «Sus virtudes eran excelentes. Tanto Masuma como el señor Reza eran excepcionales en su ética, respetaban profundamente a los padres y todos —mayores, amigos y parientes— los querían. Llevábamos casi 21 años conociendo a Reza y jamás vi de él la menor falta de respeto. Como suegra lo quise y lo quiero muchísimo, y estoy orgullosa de ambos».

Cuando la conversación llegó a ese punto, le pregunté por los hijos de Reza y Masuma. Mencionó el número y añadió: «Gracias a Dios, los niños que ellos criaron crecieron todos en el camino del Corán y se hicieron amigos íntimos de él. Actualmente cuatro viven en el Líbano con su abuela paterna y Mahdi lleva dos meses en Irán para, in sha Allah, estudiar medicina».

Un ser humano completo

Le pregunté por las cualidades personales de su yerno mártir de origen libanés. Con palabras que revelaban el profundo cariño que le tenía, habló de Reza como de uno de sus propios hijos: «Reza era un joven creyente y extraordinario: alegre, siempre sonriente, bondadoso, de excelente carácter, afectuoso y muy humilde. Era estrictísimo en los asuntos religiosos: oración, ayuno, obligaciones y recomendables… todo en él era ejemplar. Para mí se convirtió en un hijo; no podía llamarlo yerno. Los niños en casa lo llamaban “hermano mayor”. En una palabra: un ser humano completo».

Cita de amor definitiva: vivamos juntos, seamos mártires juntos

Le pregunté también por la relación afectiva y el respeto mutuo entre Masuma y Reza en la vida diaria. Respondió: «Eran profundamente leales a la Wilayat y se amaban con locura; estaban realmente enamorados. Su vida era sencilla, hermosa y profundamente romántica. Incluso la suegra decía: “Ahora entiendo por qué no los mataron por separado: si uno hubiera quedado vivo, sin duda habría continuado la lucha”».

Y continuó: «Reza y Masuma habían hecho un pacto privado de martirio. Incluso antes de la boda, Reza le preguntó: “¿Te casas conmigo, que he dado mi vida a Hizbulá hasta el martirio?” Masuma respondió: “Sí, con una condición: que estemos juntos y seamos mártires juntos”. Y así fue: de la mano alcanzaron el martirio».

Suele suceder que los mártires, días antes del martirio, tienen un estado especial que sus seres queridos perciben. Le pregunté si Masuma había dicho algo que le llamara la atención. Respondió: «Precisamente unos diez días antes, el primo de Reza, Ali, alcanzó el martirio y Reza lloró mucho. Un día Masuma me llamó y me contó. Luego vi en su cuaderno: “Fátima también se convirtió en esposa de mártir. ¿Podré yo serlo?” y puso un signo de interrogación. Después escribió: “No, no podré ser esposa de mártir, pero sí madre de mártir” —como diciendo que no sabía si tendría fuerzas para soportar la pérdida de su esposo».

«Uno o dos días antes del martirio, Masuma me pidió que pidiera perdón en su nombre y que rezara para que alcanzara el martirio. Siempre decía: “Yo y mis cinco hijos somos sacrificio por mi Líder”. Tanto ella como Reza eran profundamente leales a la Wilayat y sentían enorme devoción por el general Qasem Soleimani. Por eso al tercer hijo, Muhammad, lo llamaban “Haj Qasem”. Masuma me decía: “¡Mamá, Muhammad es mi Haj Qasem!».

Tras casi dos horas de conversación con esta noble dama de Qom, le pregunté por los últimos recuerdos con su hija. Con profunda emoción respondió: «Me dijo: “¡Mamá!, pide perdón por mí a todos los parientes y amigos”. Yo le pregunté: “¿Para qué, hija?” Respondió: “Porque uno siempre debe estar preparado”. Hablamos mucho y luego añadió: “¡Mamá!, reza para que alcance el martirio”. Y volvió a decir: “¡Mamá!, memoriza la sura Ta-Ha y léela todos los días. Nosotros con los niños hemos hecho una competición y la estamos memorizando”. Yo le pregunté por qué y respondió: “Da mucha paz y consuelo. Lee también su significado y su exégesis, verás qué hermosa es”. Cuando llegaron a la mitad de la sura, Masuma y su esposo alcanzaron el martirio, pero los niños siguieron».

«¿Acaso la sangre mía y de mis hijos es más roja que la de los niños de Gaza o del Líbano?»

La señora Musavi continuó: «Le dije: “Ven a Irán, aquí te compraremos una casa; los niños estarán más tranquilos, allá tienen miedo, ¡es pecado!”. Ella respondió: “No, mamá querida. ¿Acaso la sangre mía y de mis hijos es más roja que la de los niños de Gaza o del Líbano? Yo me quedo aquí junto a mi esposo y acepto feliz lo que Dios haya decretado para mí, estoy conforme con Su voluntad”».

Aunque me costaba preguntar, le pedí que contara cómo recibió la noticia del martirio de su hija y su yerno. Las lágrimas brillaron en sus ojos: «El día del martirio, sobre las tres de la tarde, mi hermano llamó preguntando si tenía noticias. Dije que hasta la noche anterior sí, que Reza me había escrito que estaban bien, pero ese día nadie contestaba. Colgó. Minutos después llamó la madre de Reza: “¿No sabes qué ha pasado?” Yo pensé que era Mahdi y dije: “¿Mahdi ha sido martirizado?” Me respondió: “¡No! Masuma y Reza han sido martirizados juntos”. Aquel momento fue muy duro, pero estamos conformes con la voluntad de Dios, orgullosos de su martirio y esperamos que Él también nos acepte».

«Arzoo»

Como siempre decía mi hija, yo también digo: yo y mis hijos somos sacrificio por mi Líder.

Como última pregunta, le pedí a la señora Musavi que compartiera la palabra final de su corazón. Con firmeza y orgullo respondió: «Quiero decirles a los mártires: felices vosotros que alcanzasteis vuestro deseo. Me enorgullezco de vivir en Irán, el país del Imam Mahdi (que Dios acelere su aparición); me enorgullezco de que Dios me haya dado la dignidad de ser madre de mártir; me enorgullezco de tener un Líder tan querido y sabio. Como siempre decía mi hija “yo y mis hijos somos sacrificio por mi Líder”, yo también digo: yo y mis hijos somos sacrificio por mi Líder, más querido que mi propia vida. Que, in sha Allah, su sombra se extienda siempre sobre nosotros».