TEHERÁN – En un despliegue de poderío militar y diplomacia estratégica, Irán ha cerrado las puertas de la maniobra antiterrorista Sahand 2025, un ejercicio conjunto que no solo ha unido a las fuerzas armadas de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) —China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, India, Pakistán, Irán y Bielorrusia—, sino que también ha atraído a observadores de naciones clave como Arabia Saudí, Azerbaiyán, Omán e Irak.

Realizada del 1 al 5 de diciembre en la base de la Brigada Mecanizada Imam Zaman, en el condado de Shabestar, provincia de Azerbaiyán Oriental (noreste de Irán), esta maniobra de cinco días marca el primer ejercicio de campo organizado por Irán bajo el paraguas de la SCO, elevando su estatus de nuevo miembro a socio estratégico central en la alianza.

Bajo el lema “Esfuerzos Comprehensivos contra el Terrorismo”, el ejercicio fue diseñado y ejecutado por la Fuerza Terrestre de la IRGC, destacando su rol como “arquitecto de la seguridad” en la lucha antiterrorista. El general de brigada Vali Ma'adani, comandante táctico, subrayó que el propósito es fortalecer la cooperación regional para contrarrestar cualquier movimiento terrorista, compartiendo la experiencia acumulada por Irán —una de las principales víctimas del terrorismo, con más de 17.000 civiles afectados en décadas pasadas—.

Las operaciones se dividieron en fases complejas y realistas: inicialmente, unidades de inteligencia monitorearon y rastrearon movimientos enemigos simulados; seguidas de ataques precisos con drones contra posiciones identificadas; defensas firmes en las fronteras para perseguir y neutralizar amenazas; asaltos aéreos con helicópteros para eliminar objetivos en profundidad; una inserción rápida en helicóptero por fuerzas especiales de la IRGC y Bielorrusia para liberar rehenes tomados por “elementos blancos” ficticios; y, finalmente, operaciones de limpieza conjunta con Uzbekistán para establecer seguridad duradera.

El ejercicio incorporó armamento y equipo de cada nación participante, incluyendo tecnologías avanzadas como vehículos aéreos micro suicidas (MAV), y se llevó a cabo con munición real durante su fase principal de tres días, poco después de la exitosa defensa de Irán en la guerra de 12 días.

Desde el punto de vista político, Sahand 2025 envía mensajes multifacéticos. Como destacó el periódico Javan, albergado por la IRGC e impulsado por la SCO, el ejercicio subraya la importancia estratégica de Irán en la configuración de dinámicas regionales y transregionales, fomentando un entendimiento mutuo de intereses y amenazas entre miembros. Esto allana el camino para lazos políticos y económicos más profundos, incluyendo cooperación en proyectos energéticos y rutas de tránsito como el Corredor Norte-Sur.

En un momento en que el terrorismo regional, liderado por el régimen sionista, se expande amenazando a toda el área, la participación de la SCO refleja una percepción compartida de peligro y la necesidad de acción colectiva, demostrando el fracaso de los intentos occidentales por aislar a la IRGC.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, declaró en el primer día que “países independientes están decididos a defenderse contra un orden global injusto”, enfatizando el respeto mutuo y la postura colectiva contra dictados unilaterales de Occidente.

Analistas y comandantes en el terreno han calificado la maniobra como un éxito militar, pero su retórica resalta un propósito compartido: rechazar las distinciones occidentales entre terrorismo “bueno” y “malo”, y promover una definición oriental independiente basada en la experiencia práctica de Irán.

El general Mohammad Pakpour, comandante en jefe de la IRGC, describió la presencia expansiva de Irán como “una fuente de orgullo” y símbolo de “cooperación estratégica profunda”, expresando disposición ilimitada para compartir su experiencia antiterrorista con aliados.

Kazem Gharibabadi, viceministro iraní de Asuntos Legales e Internacionales, añadió que albergar Sahand representa un paso hacia “la alineación y construcción de coaliciones en una nueva arquitectura de seguridad regional”, proporcionando una plataforma para el intercambio sinérgico de experiencias entre estados miembros de la SCO.

A pesar de las sanciones y designaciones como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos en 2019 —seguida por Canadá y recientemente Australia—, junto con presiones en el Reino Unido y la Unión Europea impulsadas por grupos sionistas proisraelíes, el ejercicio demuestra que estas medidas no han mermado la capacidad defensiva de Irán ni su integración en alianzas no occidentales.

Al contrario, han profundizado los lazos con potencias como Rusia —enfrentada al Occidente en Ucrania— y China —en disputa por Taiwán—, así como con India, en medio de tensiones económicas que podrían extenderse al ámbito militar.

La elección estratégica de Azerbaiyán Oriental, en la intersección de corredores vitales como el Norte-Sur, rutas energéticas del Caspio al Golfo Pérsico y conexiones con el Cáucaso y Asia Central, subraya la preparación de Irán para salvaguardar rutas económicas y civilizatorias contra el terrorismo.

En resumen, Sahand 2025 no es solo un ejercicio militar, sino un punto de inflexión en la diplomacia de defensa y seguridad de Irán: afirma su rol central en una coalición oriental poderosa, su compromiso con la seguridad regional y la forja de un discurso de seguridad independiente basado en intereses compartidos, consolidando a Teherán como actor pivotal en el emergente orden de seguridad oriental.