La esposa de Sheij Zakzaky llama a la resistencia en la conmemoración de Dama Fatima (La paz sea con ella)

El evento, organizado en la Universidad Shahed y con la participación de académicos, estudiantes del seminario y profesores, se celebró con el apoyo de la Base Al-Basira de Nigeria y un grupo de estudiantes inspirados por las enseñanzas de Sheij Zakzaky. El programa inició con la recitación del Sagrado Corán, seguida de la Ziyarat Ashura, Du’a Tawassul, la Ziyarat de Dama Zahra (La paz sea con ella) y elegías en honor de Ahlul Bayt (ellos La paz sea con).

Al dirigirse a los presentes, la señora Zeinat —ampliamente conocida como la “Madre de los Mártires” por haber perdido a seis hijos en la lucha— destacó la importancia espiritual y política de recordar la opresión sufrida por Dama Fatima (La paz sea con ella). Subrayó que el luto debe ir acompañado de un compromiso real con los principios por los que ella se levantó.

“No es suficiente lamentarse por las tragedias que cayeron sobre Dama Zahra (La paz sea con ella). Lo que importa es defender la verdad por la que ella se sacrificó”, afirmó. “Una persona que no asiste a ceremonias de duelo pero resiste activamente la opresión puede tener más mérito que quien participa y aun así se alinea con los opresores”.

Atribuyó las crisis actuales de la Ummah Islámica a las desviaciones ocurridas tras el fallecimiento del Profeta (La paz sea con él). “Si la gente hubiera mantenido el testamento del Profeta, el mundo musulmán no estaría sufriendo estas desgracias hoy”, señaló.

Rechazó las afirmaciones de que Dama Zahra (La paz sea con ella) buscara autoridad mundana, enfatizando que su levantamiento fue un acto estrictamente obediente al mandato divino. “Un creyente que comprende el peso del liderazgo no desea el gobierno por beneficio personal. Dama Zahra (La paz sea con ella) se levantó para cumplir la instrucción del Profeta, no por interés terrenal”, dijo.

Dirigiéndose a los estudiantes presentes, les pidió dedicar sus estudios al servicio del Islam bajo la guía de Sheij Zakzaky. También rechazó las llamadas a evitar la confrontación contra la injusticia. “Algunos dicen que no es momento de luchar y que solo debemos difundir el chiismo. Pero, ¿qué es el chiismo sin resistir la opresión y sin obedecer los mandatos de Dios?”, preguntó.

La señora Zeinat concluyó expresando su confianza en el futuro del Islam en Nigeria. “Esta religión se establecerá firmemente en Nigeria”, declaró. “Ningún poder —ni Estados Unidos, ni Israel, ni Japón— podrá detenerlo”.

La ceremonia también contó con discursos de Sheij Mohammed Sani Malafa y Abdullahi Ahmed Fudiya. Participaron estudiantes del Seminario de Qom y de varias universidades. El encuentro finalizó con una plegaria colectiva.