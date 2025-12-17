Irán aconseja a sus adversarios que no repitan errores pasados

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Seyed Abás Araqchi, en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera cuyo vídeo completo fue difundido el martes, al señalar que las amenazas de agresión militar contra Irán son principalmente propias de una guerra psicológica, ha subrayado que los intentos previos de coaccionar a Teherán, ya sea mediante la fuerza o las sanciones, no lograron los resultados deseados.

El alto diplomático iraní ha recalcado que los informes sobre una posible nueva agresión israelí están destinados a “crear miedo y agitación dentro del país”.

Tales amenazas no son nuevas, ha dicho Araqchi, recordando las décadas de advertencias, tanto de Estados Unidos como del régimen israelí, de que “todas las opciones estaban sobre la mesa”, incluidas las acciones militares.

Sin embargo, —destaca Araqchi—, el pueblo iraní ya estaba acostumbrado a este enfoque. “Durante años, tal vez décadas, los estadounidenses e israelíes han emitido tales amenazas”, en busca de “agitar la ansiedad y el miedo en la sociedad”.

Conforme al ministro iraní, la experiencia de la guerra ilegal e injustificada entre Israel y Estados Unidos contra el país en junio demostró cómo la acción militar no alcanzó sus objetivos declarados.

De hecho, Araqchi se ha referido a la guerra de los doce días de junio y la ha descrito como un experimento fallido, en el que los agresores no lograron sus propios objetivos. “Y si se repite un suceso como esto, por muchas veces que se repita, se obtendrá el mismo resultado”, ha agregado.

En otra parte de la entrevista, el canciller iraní ha aconsejado al Gobierno de EE.UU. que respete al pueblo iraní y su voluntad y que vuelva a la diplomacia.

El máximo diplomático iraní ha enfatizado que la República Islámica de Irán, como un país que cree en la diplomacia y las soluciones pacíficas, siempre ha estado dispuesta a negociar.

Ha afirmado que la República Islámica de Irán responderá siempre que las partes en conflicto estén dispuestas a negociar desde la igualdad, con base en el respeto y los intereses mutuos.

“Mi sugerencia y consejo al presidente de Estados Unidos es que vuelva a la diplomacia y encuentre una solución negociada que, en mi opinión, es alcanzable”, ha sostenido al respecto.

El titular iraní ha dejado en claro que el país persa está totalmente preparado y sus fuerzas armadas y pueblo están listos para defender el país bajo cualquier circunstancia.

Esto —ha aclarado Araqchi— no significa que Irán quiera la guerra, sino, por el contrario, la diplomacia es su prioridad, aunque está preparado para cualquier otra situación.

El ministro ha hecho hincapié en que no hay una solución militar al problema nuclear iraní, y que los ataques militares, por muy grandes que sean y llevados a cabo por una gran potencia, no pueden resolver el problema sobre el terreno.

“Se pueden destruir edificios y dañar equipos, pero la tecnología no se puede destruir con bombas ni ataques militares. El conocimiento no se puede destruir con bombas. Incluso si se asesina a varios científicos, otros seguirán manteniendo la tecnología. Y lo más importante, la voluntad de una nación no se puede destruir con bombardeos”, ha aducido.

Araqchi ha alertado que si se desata una guerra entre Irán y Estados Unidos, y este último ataca las instalaciones nucleares iraníes, sin duda alguna, el país persa atacará las bases militares estadounidenses, independientemente de dónde se encuentren.

“Mantenemos una estrecha amistad con nuestros países vecinos; no obstante, lamentablemente, las bases estadounidenses se encuentran en el territorio de algunos países. Por lo tanto, nuestra guerra será contra Estados Unidos y nuestro ataque será contra las bases estadounidenses”, ha apostillado.

Acuerdo de cooperación con la AIEA ya no es efectivo

En otra parte de sus declaraciones, Araqchi ha señalado que el cuerdo de El Cairo ya no es efectivo y que es necesario reconsiderar las cooperaciones con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

“Muchos iraníes creen que las inspecciones de la Agencia y su adquisición de información de las instalaciones nucleares iraníes provocaron la transferencia de información valiosa a Israel y Estados Unidos, lo que condujo al ataque a las instalaciones nucleares iraníes. Culpan a los inspectores de la Agencia por la transferencia de esta información. Tras la operación militar, nos vimos obligados a interrumpir nuestra cooperación con la Agencia”, ha remarcado al respecto.