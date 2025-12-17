Premio Internacional «Marzieh» reconoce obras destacadas de mujeres seguidoras de AhlulBayt (P)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Premio Internacional «Marzieh», dedicado exclusivamente a mujeres seguidoras de AhlulBayt (la paz sea con ellos), ha anunciado sus resultados finales, premiando contribuciones en cinco ejes: obras científicas e investigativas, literarias y traducciones, producción mediática, proyectos innovadores y actividades culturales ejecutadas a nivel nacional, regional y global.

Las ganadoras provienen de Palestina (primer lugar), México (segundo), Alemania (tercero), India (cuarto), Irak (quinto), Líbano y Senegal, destacando la diversidad geográfica con participantes de Europa, Asia, África, Oriente Medio y América, en un total de 36 países.

Este reconocimiento valora la creatividad, innovación, sostenibilidad, persuasión cultural, impacto social y alcance de audiencia en temas como el estilo de vida islámico, derechos de la mujer, educación y resistencia activa, desde la perspectiva chií.

El premio busca elevar el estatus de las mujeres seguidoras de AhlulBayt (P) en el mundo, fortalecer la familia y fomentar iniciativas globales coherentes con los principios de la nueva civilización islámica.



Entre las participantes de países hispanohablantes, una de las ganadoras de América Latina fue Lizbeth Márquez, de México, quien obtuvo el segundo lugar en este premio internacional dedicado a mujeres seguidoras de AhlulBayt (P).