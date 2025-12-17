Europa en alerta: Aumentan las demandas para prohibir consignas consideradas antisemitas en manifestaciones pro-palestinas en Reino Unido

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informes publicados en medios como The Independent, el portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, ha instado a la policía a actuar con mayor decisión contra lo que describen como consignas "antisemitas" en manifestaciones. El portavoz enfatizó que, aunque la libertad de expresión es un pilar fundamental en el país, esta no puede extenderse a la incitación al odio o al acoso. "La policía utilizará sus poderes de manera más robusta para combatir la proliferación del antisemitismo", declaró.

El ataque en Bondi, calificado como un acto terrorista motivado por ideología extremista, ha intensificado el debate. Dave Rich, director de políticas de la Community Security Trust (CST) —organización que protege a las comunidades judías en el Reino Unido—, afirmó que "no es difícil establecer la conexión" entre el discurso de odio contra Israel en las marchas y actos de terrorismo violento como el de Bondi. Rich criticó que consignas como los llamados a la "intifada" o la frase "del río al mar, Palestina será libre" (en árabe: من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة) no hayan sido confrontadas con suficiente firmeza.

Por su parte, el gran rabino del Reino Unido, sir Ephraim Mirvis, advirtió que "las palabras de odio pueden convertirse en actos de odio". Recordó incidentes previos y preguntó retóricamente: "¿Qué significa 'globalizar la intifada'? Pues bien, lo descubrimos en Bondi". Mirvis exigió que se declare claramente que esta retórica es ilegal y no será tolerada, ya que "ha durado demasiado tiempo".

El portavoz de Starmer, al ser consultado sobre una posible legislación para prohibir consignas específicas, respondió que el Gobierno considera estas frases como "llamados a atacar a comunidades judías en todo el mundo". Además, la ministra del Interior está revisando el impacto acumulativo de las marchas repetidas, incluyendo la angustia que generan en grupos como la comunidad judía británica. Se espera que la policía haga un mayor uso de sus facultades existentes.

Este episodio refleja una creciente preocupación en Europa por el aumento de incidentes antisemitas desde el inicio del conflicto en Gaza, y subraya el delicado equilibrio entre el derecho a la protesta y la prevención del odio.