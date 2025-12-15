Miles de caraqueños se movilizan en rechazo al asalto de un buque petrolero venezolano

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Desde tempranas horas de la mañana, comunidades organizadas, movimientos sociales, trabajadores y líderes comunales se concentraron en estos cinco puntos clave de la ciudad, iniciando marchas simultáneas que recorrieron avenidas principales y barrios populares. El ambiente se caracterizó por consignas patrióticas, pancartas y una notable unidad en torno a la protección del patrimonio energético nacional.

En Petare, los manifestantes avanzaron hacia la redoma principal, incorporando a comerciantes, transportistas y organizaciones de base. En Magallanes de Catia, la movilización ocupó las calles con una fuerte participación de colectivos comunitarios. En La Vega, vecinos y líderes locales recorrieron diversas arterias de la parroquia, mientras que en La Concordia y Plaza Miranda se registraron concentraciones masivas con presencia de trabajadores, estudiantes y representantes de comunas.

Durante la jornada, se hizo notar el acompañamiento de autoridades gubernamentales, que resaltaron la necesidad de una vigilancia ciudadana permanente sobre los bienes nacionales. Voceros comunitarios enfatizaron que el asalto al buque petrolero representa un ataque directo a la soberanía económica del país, y que la respuesta popular refleja un compromiso inquebrantable con la defensa de los recursos energéticos.

El equipo de la Agencia Bolivariana de Noticias y Agencias (ABNA) cubrió in situ los diferentes puntos de la movilización, registrando el desarrollo de los eventos y recopilando testimonios de los participantes, en una cobertura que puso de relieve la organización comunitaria y la masiva participación ciudadana.

Las imágenes que ilustran esta crónica —tomadas por la fotógrafa venezolana Malva Suárez, reconocida en los International Photography Awards— constituyen un poderoso testimonio visual de la jornada: rostros de determinación, organización popular y la energía colectiva que impulsó el latido de Caracas a lo largo del día.