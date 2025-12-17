Venezuela denuncia ante la ONU la amenaza de bloqueo naval de Trump para apropiarse de sus riquezas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un “bloqueo total y completo” de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, al tiempo que designó al Gobierno bolivariano como “organización terrorista extranjera”, acusándolo sin pruebas de financiar narcotráfico, trata de personas, asesinatos y secuestros con recursos petroleros.

El Gobierno venezolano, a través de un comunicado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, repudió esta “grotesca amenaza” y “temeraria violación del Derecho Internacional, el libre comercio y la navegabilidad”, afirmando que revela la intención de Washington de apropiarse del petróleo, las tierras y los minerales del país. Caracas ratificó su soberanía sobre sus riquezas naturales y anunció que denunciará la medida ante la ONU, llamando al pueblo estadounidense y a los pueblos del mundo a rechazar esta agresión.

“Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno”, enfatizó el texto, que cita al Libertador Simón Bolívar: “Por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos”. El pueblo venezolano, en unión cívico-militar, defenderá su independencia y paz.

El anuncio de Trump se produce tras la incautación estadounidense de un petrolero venezolano la semana pasada y un creciente despliegue militar en el Caribe, en operaciones que han causado decenas de víctimas bajo el pretexto de la lucha antidrogas, pero que Venezuela denuncia como piratería destinada a imponer un cambio de régimen.

Cuba, por su parte, expresó su “enérgico rechazo” al bloqueo naval. El presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez manifestaron su “total y firme apoyo” al presidente Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana, condenando la medida como una grave violación del Derecho Internacional y un intento de robo de los recursos venezolanos.