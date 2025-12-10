Asamblea de los Pueblos en Caracas: Delegaciones internacionales reafirman la paz y la soberanía ante amenazas de EE.UU

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Caracas, 9 de diciembre de 2025 – Con la participación de más de 50 delegaciones provenientes de África, América Latina, Asia, Europa y Oceanía, se instaló en el Salón Venezuela del Círculo Militar la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América, un espacio que busca articular un movimiento mundial frente a las amenazas militares y económicas de Estados Unidos en la región.

El canciller venezolano, Yván Gil, encabezó el acto inaugural y subrayó que “la amenaza que hoy se cierne sobre el Caribe es una amenaza contra toda América, contra Suramérica y contra los pueblos soberanos del mundo”. En su intervención, destacó la presencia de más de 500 representantes sociales, juristas, intelectuales y comuneros que acudieron a Caracas “de manera entusiasta, alegre y solidaria” para respaldar la consigna de la paz.

Gil recordó que es la primera vez en más de dos siglos que se manifiesta una amenaza de tal magnitud, combinando poder económico, militar y mediático, con el fin de generar una guerra psicológica sin precedentes. Frente a ello, aseguró que los pueblos del mundo han reaccionado con firmeza, respaldando el camino de consolidar la paz en Venezuela.

El canciller denunció las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington y sus aliados europeos, calificándolas de “sanciones ilegales e ilegítimas” que buscaban doblegar al pueblo venezolano. “Esta etapa fue derrotada por la Revolución Bolivariana, con el presidente Nicolás Maduro al frente”, afirmó.

Durante las sesiones de la Asamblea se analizarán temas como la amenaza militar, el crimen organizado transnacional y los intentos de revivir la doctrina Monroe. Gil contrastó esa visión con la doctrina bolivariana de paz, que promueve la revolución de los pueblos para conquistar sus derechos.

El evento, organizado por el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se extenderá hasta el jueves 11 de diciembre y busca constituirse como un espacio permanente de articulación internacional. “Nuestra respuesta ante la agresión debe ser la ofensiva revolucionaria, la construcción de movimientos y acciones concretas contra el imperialismo y sus operadores”, enfatizó Gil.

Líderes sociales, intelectuales, juristas, parlamentarios, académicos, artistas, comunicadores, mujeres, jóvenes, partidos políticos, trabajadores, pueblos originarios y otros movimientos llegaron a Caracas para reafirmar el compromiso mundial con una paz justa y respetuosa del derecho internacional, impulsando la unidad continental y la cooperación solidaria entre América Latina, el Caribe y los pueblos del mundo, en diálogo con el Sur Global y sus plataformas de integración.

La cita incluye un acto cultural significativo y la presentación de un micro documental sobre la creación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Posteriormente, se realiza la lectura del documento político base de la Asamblea y se presentan ponencias magistrales a cargo de expertos internacionales.

Durante las jornadas, se instalan mesas temáticas clave para el análisis profundo de la realidad geopolítica. Entre los ejes de discusión se encuentran: Bolivarianismo Vs. Monroísmo, analizando la paz frente a la militarización de América Latina y el Caribe; la Guerra económica y extorsión política por Medidas Coercitivas Unilaterales; y las Voces del nuevo mundo contra la guerra cognitiva, reivindicando la verdad como territorio en disputa global; la dignidad humana y la soberanía ecológica, discutiendo migración, justicia ambiental y resistencia ante el supremacismo global.

Además, se promueve la unión de los pueblos del Sur Global para un nuevo orden mundial frente al imperialismo y el neofascismo; y se aborda la Generación Genial contra la etiqueta de la Generación Z, enfocándose en juventud, soberanía y futuro compartido. Otros ejes versan sobre la defensa de los derechos de los migrantes vs. supremacismo, xenofobia y otras expresiones de odio; la defensa de la Madre Tierra frente a la emergencia climática; y la militarización y neocolonización del Caribe y Nuestra América, bajo el pretexto geopolítico versus soberanía regional.

El programa establece la plenaria de clausura para el día miércoles 10 de diciembre, con proyecciones sobre los acuerdos y resoluciones alcanzadas. Asimismo, para el jueves 11 de diciembre está pautado un gran Concierto por la Paz y la Soberanía de Nuestra América, a realizarse en el estado La Guaira, que contará con la participación de agrupaciones musicales invitadas de la región del Caribe.

La Asamblea de los Pueblos se consolida como una plataforma esencial para continuar elevando la denuncia y sumando voces contra el peligroso despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico, que amenaza la estabilidad y seguridad de toda la región, declarada Zona de Paz por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014.

Además, se proclamará el “Manifiesto de Caracas por la Paz, la Soberanía y la Verdad de los Pueblos”. El encuentro, de tres días de duración, fue convocado por el presidente venezolano Nicolás Maduro el 31 de octubre último, durante la clausura del Encuentro Parlamentario del Gran Caribe, que sesionó en Caracas con la presencia de catorce países.

Con esta Asamblea, se busca el nacimiento de un movimiento internacional de pueblos, ideas y voluntades que proclama al mundo que otro orden es posible, y que la paz, con soberanía y justicia, es su bandera. Al clausurar el Encuentro Parlamentario, Maduro afirmó que este evento será para decir, queremos paz y respeto por Venezuela, Colombia y los pueblos del Caribe, en un llamado a la unión de “nuestras fuerzas y pueblos para que les digan a los guerreristas no a la guerra y a la amenaza militar”, queremos paz.

Fotografía cortesía de: Ivan Pernía