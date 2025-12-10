Venezuela opone su “doctrina bolivariana” ante la “Doctrina Monroe”

En su intervención en la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía, el canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció el miércoles la creciente amenaza militar de EE.UU. y sus aliados contra Venezuela, Colombia y México, destacando que América Latina y el Caribe es una zona de paz, que Washington busca convertir en “teatro de operaciones militares”.

Gil describió a Estados Unidos como “la potencia más mortífera que ha conocido la humanidad”, recordando que ha invadido Irak, Afganistán y Siria, y que actualmente ha orquestado una guerra psicológica y comunicacional contra Venezuela tras su fracaso en doblegar la voluntad de la nación venezolana con sus medidas coercitivas.

El máximo diplomático venezolano denunció que la ofensiva estadounidense en el Caribe viola la Carta de la ONU, el derecho aéreo internacional y todas las normas establecidas para la convivencia entre los Estados.

“Hay un pueblo indómito en el mundo que se niega a ser dominado”, aseveró y afirmó que se debe responder a las amenazas del imperialismo con una “ofensiva revolucionaria” y no limitarse a la resistencia. “Tenemos un mandato popular: triunfar y vencer”, mencionó al respecto, dejando en claro que ante la “Doctrina Monroe”, Venezuela opone su “doctrina bolivariana: de paz y revolución para conquistar derechos”.

Además, puso de relieve el apoyo de los pueblos del mundo a Venezuela ante las agresiones y amenazas de Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, bajo pretexto de luchar contra el narcotráfico. Desde septiembre, ha llevado a cabo varios bombardeos contra lo que denomina narcolanchas en el mar del Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.

Por su parte, Caracas considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen, y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

El Gobierno que preside Nicolás Maduro, ha convocado a la preparación popular y a la fusión militar policial para defender el país cualquier agresión.