Exanalista de la CIA a ABNA: Las capacidades militares de Irán son ahora mucho más poderosas que en la guerra de 12 días y EE.UU. no puede someterlo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):Larry C. Johnson, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), en conversación con la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), se refirió a las recientes declaraciones de altos funcionarios estadounidenses que reconocen el fracaso de las políticas intervencionistas de Washington frente a Irán, y subrayó que dichos cambios son meramente superficiales.

El analista señaló la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, que presenta a Irán como «la principal fuerza desestabilizadora de la región», pero al mismo tiempo sostiene que el país se encuentra gravemente debilitado.

Johnson enfatizó que las capacidades misilísticas y nucleares de Irán no han sufrido merma alguna y que su programa nuclear continúa siendo sólido y avanzado.

Asimismo, destacó el poder disuasorio de Irán y explicó que la cooperación militar con Rusia y China ha fortalecido considerablemente su posición frente a Estados Unidos.

En cuanto a la influencia iraní en Irak, el experto afirmó que los vínculos estrechos de Teherán con los grupos chiíes y las fuerzas armadas del país otorgan a Irán una ventaja significativa en la política interna iraquí. Grupos respaldados por Irán, como las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi), desempeñan un papel clave en la designación del primer ministro y en la influencia sobre la legislación.

Para Johnson, Irán no solo no ha sido debilitado, sino que se ha consolidado como un actor central en las dinámicas regionales, con plena capacidad para gestionar los desafíos y las presiones externas.