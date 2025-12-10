Asamblea en México repudia genocidio en Gaza y fortalece lazos solidarios con Palestina

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En un acto de solidaridad inquebrantable con Palestina, la Ciudad de México acogió la 8ª Asamblea Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, dedicada íntegramente a repudiar el genocidio perpetrado por el régimen israelí contra el pueblo palestino, calificado como uno de los crímenes más brutales y prolongados de la historia contemporánea.

Las ponencias de la asamblea pusieron énfasis en un sistema global imperialista que impone guerras mediáticas, jurídicas, económicas, tecnológicas y militares, amenazando incluso con un conflicto nuclear. Ante este panorama impulsado por potencias hegemónicas, las organizaciones y colectivos de Abya Yala apostaron por expresiones políticas, artísticas y culturales para imaginar y construir mundos alternativos basados en la justicia y la equidad.

En el marco del mes dedicado a la honorable Señora Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas participó como ponente con el lema "Todos los días son Ashura y todas las tierras son Karbala", junto al de Amir al-Mu'minin Alí (la paz sea con él): "Existen dos tipos de humanidad: mis hermanos en el Islam y mis hermanos por humanidad".

La Lic. Lizbeth Márquez abordó el tema de la unificación entre diversas religiones, formando redes de solidaridad y compañerismo para combatir las desigualdades y opresiones en el mundo, inspirando un llamado a la acción colectiva contra la injusticia global.

El pueblo mexicano, fiel a su tradición de apoyo a las causas justas, continúa expresando solidaridad con Palestina y exigiendo al Gobierno de México la ruptura total de relaciones con el régimen genocida israelí. Esta asamblea refuerza el compromiso de México con la resistencia y la dignidad humana, en sintonía con los principios de la Revolución Islámica y el frente de la resistencia.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.



