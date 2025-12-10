  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. América Latina

México

Asamblea en México repudia genocidio en Gaza y fortalece lazos solidarios con Palestina

10 diciembre 2025 - 13:40
Código de noticia: 1760043
fuente: hispantv
Asamblea en México repudia genocidio en Gaza y fortalece lazos solidarios con Palestina

Desde México, la 8ª Asamblea Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos condenó el genocidio israelí contra el pueblo palestino, mientras la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas abogó por la unidad interreligiosa inspirada en figuras del Islam como la honorable Señora Fátima al-Zahra (la paz sea con ella).

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En un acto de solidaridad inquebrantable con Palestina, la Ciudad de México acogió la 8ª Asamblea Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, dedicada íntegramente a repudiar el genocidio perpetrado por el régimen israelí contra el pueblo palestino, calificado como uno de los crímenes más brutales y prolongados de la historia contemporánea.

Las ponencias de la asamblea pusieron énfasis en un sistema global imperialista que impone guerras mediáticas, jurídicas, económicas, tecnológicas y militares, amenazando incluso con un conflicto nuclear. Ante este panorama impulsado por potencias hegemónicas, las organizaciones y colectivos de Abya Yala apostaron por expresiones políticas, artísticas y culturales para imaginar y construir mundos alternativos basados en la justicia y la equidad.

En el marco del mes dedicado a la honorable Señora Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas participó como ponente con el lema "Todos los días son Ashura y todas las tierras son Karbala", junto al de Amir al-Mu'minin Alí (la paz sea con él): "Existen dos tipos de humanidad: mis hermanos en el Islam y mis hermanos por humanidad".

La Lic. Lizbeth Márquez abordó el tema de la unificación entre diversas religiones, formando redes de solidaridad y compañerismo para combatir las desigualdades y opresiones en el mundo, inspirando un llamado a la acción colectiva contra la injusticia global.

El pueblo mexicano, fiel a su tradición de apoyo a las causas justas, continúa expresando solidaridad con Palestina y exigiendo al Gobierno de México la ruptura total de relaciones con el régimen genocida israelí. Esta asamblea refuerza el compromiso de México con la resistencia y la dignidad humana, en sintonía con los principios de la Revolución Islámica y el frente de la resistencia.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

Asamblea en México repudia genocidio en Gaza y fortalece lazos solidarios con Palestina

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha