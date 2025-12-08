Cubanos se manifiestan en La Habana para condenar la política de EE.UU. hacia Venezuela

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Cientos de cubanos se congregaron en La Habana para condenar la política de Estados Unidos hacia Venezuela, agitando banderas y coreando consignas en apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Los participantes exhibieron pancartas con el lema “Venezuela no es una amenaza, Venezuela es esperanza” y portaron imágenes de los fallecidos líderes Fidel Castro y Hugo Chávez.

El embajador de Venezuela en Cuba, Orlando Maneiro, agradeció a Cuba su solidaridad y denunció lo que calificó como agresión estadounidense contra la soberanía de Venezuela.

El acto en La Habana tuvo lugar el mismo día en que la líder opositora venezolana María Corina Machado convocó una marcha mundial “por la paz y la libertad” en Venezuela, con manifestaciones en varios países contra el régimen de Maduro. La concentración cubana, percibida como un contraevento, reafirmó el respaldo al Gobierno venezolano y criticó la política estadounidense hacia la región.

La manifestación se celebró el sábado tras meses de presión estadounidense sobre Venezuela, que incluyeron ataques contra presuntos barcos dedicados al narcotráfico, amenazas de acción militar y la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

Cuba y Venezuela han mantenido durante décadas estrechos vínculos políticos y económicos, alineándose frecuentemente contra la política exterior de Estados Unidos en la región.