Pueblo venezolano conmemora con una multitudinaria marcha los 166 años de la Batalla de Santa Inés

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Caracas, 10 de diciembre de 2025.– Centenares de venezolanos y venezolanas se movilizaron este miércoles en Caracas para conmemorar los 166 años de la Batalla de Santa Inés, una de las gestas más emblemáticas de la Guerra Federal y símbolo histórico de resistencia popular. La jornada reunió a campesinos, pescadores, jóvenes, mujeres, movimientos sociales y militantes del Poder Popular, quienes recorrieron las principales avenidas de la capital en un ambiente de fervor patriótico y unidad nacional.

El equipo de ABNA estuvo presente durante toda la jornada, realizando cobertura directa desde los puntos de concentración y a lo largo de las rutas de la movilización, documentando testimonios, consignas y el ambiente de participación popular que caracterizó la actividad.

La movilización partió desde dos puntos principales: la Maternidad Concepción Palacios, en la avenida San Martín, y Bellas Artes, en la avenida México. Desde allí, los participantes avanzaron por rutas históricas como la plaza O’Leary, Parque Carabobo, la avenida Universidad y la avenida Sucre, hasta culminar en el Puente República, frente al Palacio de Miraflores.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se incorporó a la marcha desde las escalinatas de El Calvario, acompañado por autoridades civiles y militares. Durante su intervención, destacó que “Santa Inés está viva hoy en nuestras luchas”, reafirmando que la conciencia popular continúa siendo la base de la defensa de la soberanía nacional frente a amenazas externas.

Maduro recordó que la Batalla de Santa Inés, liderada por el General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, representó un triunfo decisivo del ejército popular contra la oligarquía de la época. Asimismo, subrayó que las consignas históricas de Zamora —*“Tierras y hombres libres, elección popular y horror a la oligarquía”*— siguen vigentes en el proyecto bolivariano del siglo XXI.

Por su parte, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, resaltó que la movilización demuestra la fuerza del pueblo organizado y su compromiso con la defensa de la independencia y la paz. “El diablo anda suelto otra vez, pero aquí está Florentino fortalecido: un pueblo unido en defensa de la vida y la soberanía”, afirmó durante la convocatoria.

La marcha también evocó la Campaña de Santa Inés de 2004, cuando el presidente Hugo Chávez llamó al pueblo a enfrentar el referéndum revocatorio con organización, conciencia y movilización, inspirándose en la estrategia zamorana de 1859.

Con consignas, banderas y expresiones de orgullo nacional, la multitud reafirmó su respaldo al proyecto bolivariano y su compromiso con la construcción del Estado comunal, la justicia social y la unión latinoamericana. Voceros populares destacaron que “somos un pueblo de paz, pero siempre alerta ante cualquier agresión”.

La jornada concluyó con un llamado a fortalecer la unidad nacional y a mantener viva la memoria histórica como herramienta de resistencia y dignidad.