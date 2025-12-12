El Parlamento de Austria prohíbe el hiyab a las niñas menores de 14 años con riesgo de anulación judicial y protestas masivas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según la Agencia Internacional de Noticias de AhlulBayt (la paz sea con ellos) —ABNA— el Parlamento de Austria aprobó con mayoría abrumadora un proyecto de ley que prohíbe el uso del hiyab en las escuelas para niñas menores de 14 años; una medida calificada por organizaciones de derechos humanos y expertos como discriminatoria y agravante de la fractura social.

Esta ley, a pesar de las advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y su evidente orientación contra la comunidad musulmana de Austria, solo encontró oposición por parte del Partido Verde.

Existe alta probabilidad de que el Tribunal Constitucional anule esta normativa, tal como ocurrió en 2019 con una ley similar —que prohibía el hiyab en escuelas primarias— por considerarla discriminatoria.

La ministra de Integración Social de Austria, Claudia Plakolm, anunció que la nueva prohibición —que abarca todas las formas de cubrimiento de la cabeza conforme a la tradición islámica— entrará en plena vigencia a partir del inicio del curso escolar en septiembre. Ella describió el hiyab no como un rito religioso, sino como un instrumento de opresión.

El Partido de la Libertad de Austria (ultraderecha) declaró que esta prohibición es insuficiente y debería extenderse a todas las alumnas, profesoras y personal educativo.

Por su parte, Amnistía Internacional calificó la ley como una discriminación abierta contra las niñas musulmanas y una manifestación de islamofobia.

Angelika Ötzlinger, directora de la fundación “Amazony” defensora de los derechos de la mujer, afirmó: la prohibición del hiyab envía el mensaje de que se decide sobre el cuerpo de las niñas y que ello se ha normalizado.

La organización “SOS Mitmensch”, activa en la lucha contra el racismo, también expresó su rechazo.

La Comunidad Islámica de Austria, al rechazar cualquier forma de imposición, anunció que presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional y subrayó que esta prohibición viola derechos y libertades fundamentales, y que debe defenderse el derecho de las niñas que deseen llevar el hiyab conforme a sus creencias.

A partir de febrero, comenzará un período de prueba para explicar las nuevas normas a profesores, padres y alumnos sin imponer sanciones por infracciones. Sin embargo, en caso de reincidencia, los padres enfrentarán multas de entre 150 y 800 euros (aproximadamente entre 175 y 940 dólares). El Gobierno de Austria estima que unas 12.000 niñas se verán afectadas por esta ley.