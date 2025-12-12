Irán y Rusia optan por la implementación del Acuerdo Estratégico Integral

En el marco de la Conferencia Internacional de Paz y Confianza que se celebra en Asjabad, Turkmenistán, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se reunió este viernes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y destacó el alto nivel y la expansión de las relaciones entre Teherán y Moscú.

Pezeshkian expresó su agradecimiento a Rusia por el apoyo brindado a Irán en foros internacionales, y subrayó que su país está determinado a implementar plenamente el acuerdo integral de cooperación estratégica firmado con Moscú, con el objetivo de ampliar la colaboración bilateral en sectores clave.

El mandatario iraní añadió que las colaboraciones conjuntas avanzan especialmente en áreas como energía, transporte e infraestructuras, y destacó que las condiciones para la ejecución completa del corredor estratégico acordado estarán listas antes de finalizar el año.

Asimismo, instó a la parte rusa a acelerar los procesos de implementación de los acuerdos bilaterales, con el fin de consolidar los proyectos pactados.

Pezeshkian ha resaltado también la importancia de desarrollar corredores de transporte Norte–Sur y Este–Oeste, indicando que estos proyectos avanzan rápidamente y que las directrices de los líderes contribuirán a su pronta realización.

Asimismo, ha describió la cooperación agrícola entre Irán y Rusia como muy beneficiosa y dijo que este modelo podría servir de base para ampliar la colaboración en otras áreas.

Al concluir, ha enfatizado que no existe otro camino viable para contrarrestar el unilateralismo que la cooperación conjunta, especialmente dentro de marcos multilaterales y organizaciones regionales como La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y BRICS.

Rusia apoya a Irán en la cuestión nuclear

En otro ámbito, Putin anunció que Moscú y Teherán mantienen un estrecho contacto sobre todas las cuestiones internacionales clave, incluidos los asuntos relacionados con el programa nuclear iraní.

“Usted conoce nuestra postura: apoyamos a Irán en las Naciones Unidas. Nuestros ministros de Relaciones Exteriores están en contacto permanente entre sí”, señaló Putin, destacando la regularidad de las reuniones con Irán.

“A comienzos de este año no solo nos reunimos, sino que también firmamos un acuerdo muy importante y global sobre nuestra asociación estratégica”, añadió Putin.

El mandatario ruso subrayó que las relaciones entre Rusia e Irán se desarrollan de manera “muy positiva”. “El año pasado, el comercio aumentó un 13 % y, en lo que va de este año, en los tres primeros trimestres, ha crecido un 8 % adicional”, precisó.

Putin también mencionó que ambas naciones continúan trabajando en sus principales proyectos clave, como la construcción de la central nuclear de Bushehr y el desarrollo de infraestructuras, incluido el corredor de transporte Norte-Sur.

“Estamos estudiando la posibilidad de cooperar en los ámbitos del gas y la energía eléctrica. Además, continúa un amplio trabajo en el sector agrícola”, añadió.

Para concluir, el presidente ruso pidió a su homólogo iraní que transmitiera sus saludos y mejores deseos al líder supremo de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Irán y Rusia, ambos blanco de los embargos estadounidenses, han experimentado una notable mejora en sus lazos bilaterales, impulsada por una visión común en temas económicos, políticos, militares y nucleares con fines pacíficos.

A pesar de los esfuerzos de Occidente por presentar la cooperación entre Teherán y Moscú como una amenaza, las autoridades de ambos países aseguran que el Tratado de Asociación Estratégica Integral no va contra terceros países. Ambos destacan que este pacto fortalecerá el multilateralismo y apoyará sus esfuerzos para superar las presiones y sanciones impuestas por Occidente.

Tanto Teherán como Moscú subrayan que la entrada en vigor de este tratado abrirá un nuevo capítulo en sus relaciones de a