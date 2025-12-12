Profunda recesión en el mercado inmobiliario israelí coincidiendo con un aumento de la emigración y la pérdida de confianza pública

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El mercado inmobiliario israelí ha alcanzado el nivel más bajo de ventas, un nivel sin precedentes desde octubre de 2023 —cuando comenzó el ataque a Gaza—. Este mercado se enfrenta ahora a una profunda recesión y la tendencia a la baja de los precios de los apartamentos continuó en septiembre por séptimo mes consecutivo.

Según un informe del diario Al-Arabi al-Jadid, en los últimos meses la velocidad del aumento de precios —que había comenzado a principios de 2023— se ha ralentizado claramente. Al mismo tiempo, el inventario de apartamentos nuevos sin vender en los territorios ocupados ha alcanzado alrededor de 84.000 unidades, lo que representa un incremento de aproximadamente el 20% respecto al año anterior. A pesar de las discrepancias sobre el modo de cálculo de este inventario, la imagen general es clara: el mercado inmobiliario israelí está en proceso de desaceleración.

El sitio web económico israelí Calcalist escribió que existen razones conocidas para esta recesión, entre ellas el aumento de los tipos de interés, las restricciones financieras del Banco Central de Israel, las consecuencias de la guerra y el incremento de los costos. Incluso tras la reciente bajada de precios, la compra de un apartamento medio en Israel sigue requiriendo alrededor de 165 meses de salario. A pesar de la importancia de estos factores, Calcalist afirma que un factor muy importante ha sido ignorado: el aumento de la emigración de israelíes tras la guerra.

El fuerte incremento del número de israelíes emigrantes refleja verdaderamente la situación de inestabilidad e incertidumbre. Según datos del Centro de Estadística de Israel, la emigración desde Israel ha experimentado un aumento significativo desde 2023. En 2024, alrededor de 82.800 personas abandonaron el régimen y, descontando los retornados, la emigración neta alcanzó aproximadamente 58.600 personas. Las estadísticas de los nueve primeros meses de 2025 muestran la misma tendencia.

Aunque una gran parte de los emigrantes son judíos rusos que quizás no tenían intención de residencia permanente desde el principio, también se observa un aumento notable de la emigración entre israelíes nacidos en el territorio. Desde mediados de 2023, el balance migratorio de Israel ha entrado en un período negativo.

La emigración afecta directamente al mercado inmobiliario israelí mediante el aumento del número de unidades vacías; pero más allá de eso, estos datos —aunque no son una muestra completa— son indicios de una tendencia más amplia en toda la sociedad. Los mismos factores que generan desconfianza y preocupación, y que impulsan a algunos a abandonar Israel, provocan dudas en otros a la hora de tomar decisiones a largo plazo como la compra de una vivienda y la contratación de una hipoteca.

Este fenómeno es más evidente en Tel Aviv, donde el precio de un apartamento ordinario ha alcanzado los cinco millones de séqueles o más. Estas unidades no están destinadas a la clase acomodada, sino a los estratos de ingresos medio-altos que suelen necesitar hipotecas elevadas; pero en el actual entorno de inestabilidad, evitan tomar tales decisiones.

La reducción del 0,25% en los tipos de interés en Israel por primera vez tras casi dos años se considera una noticia positiva para el mercado inmobiliario; asimismo, el crecimiento del mercado bursátil y la disminución de la tasa de desempleo son incentivos. Sin embargo, la confianza pública no depende solo de indicadores económicos, sino también de la sensación de seguridad, la eficacia del gobierno y el estado del sistema democrático. El aumento del número de emigrantes, según el análisis de Calcalist, es un indicio de la disminución de la confianza pública y, si esta tendencia continúa en sectores amplios de la sociedad, intensificará la recesión del mercado inmobiliario israelí y la convertirá en una crisis completa.

En octubre, las ventas de viviendas en Israel alcanzaron el nivel más bajo desde 2023. Según el informe del economista jefe del Ministerio de Hacienda israelí, la recesión de las ventas en octubre de 2025 ha sido más intensa. En este mes se compraron solo 4.518 apartamentos —nuevos y de segunda mano—, cifra que incluye también los apartamentos estatales. Esta cantidad refleja una disminución del 12% respecto a octubre de 2024 y del 35% respecto al mes anterior. Según datos de Calcalist, las transacciones en el sector libre de viviendas alcanzaron 3.639 unidades, lo que representa una caída del 40% respecto al mes pasado.

El sector de apartamentos de segunda mano —que suele experimentar una tendencia a la baja más suave— sufrió en este mes una caída más pronunciada y se hundió un 39% respecto al mes anterior; esto cuando septiembre ya había registrado una caída de alrededor del 25% respecto a agosto. Las compras de vivienda por primera vez también enfrentaron una reducción del 30%; indicio de que ni siquiera los descuentos e incentivos de los promotores han logrado atraer a los compradores indecisos al mercado. El mercado de mejora de vivienda también registró una disminución del 44% en las ventas.