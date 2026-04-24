Jefe legislador: unidad en Irán mata de ira a ministro criminal israelí

Mohamad Baqer Qalibaf desestimó las recientes declaraciones del ministro israelí de asuntos militares, Israel Katz, quien afirmó que el régimen de Tel Aviv está esperando una “luz verde” de Estados Unidos para lanzar una nueva agresión contra Irán y asesinar al nuevo Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei.

Mediante un post publicado este viernes en su cuenta de X, Qalibaf cargó enérgicamente contra Katz, calificándolo de “ministro criminal” cuya retórica agresiva está alimentada por la pura frustración ante la falta de cohesión interna de Irán.

“La ira del enemigo y las tonterías de ese ministro criminal provienen de nuestra unidad en torno al liderazgo y del fracaso de sus complots”, escribió Qalibaf. “Enójense y mueran de ira”, espetó.

“Nuestro amado Jamenei es muy querido para nosotros”, ha destacado Qalibaf, añadiendo que el “pacto sincero” entre las fuerzas iraníes siempre ha sido “luchar trinchera por trinchera para que la palabra y la voluntad del Líder avancen”.

El mensaje de Qalibaf llega en medio de un frágil alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, que entró en vigor el 8 de abril.

La primera ronda de negociaciones entre Teherán y Washington fracasó recientemente debido a las exigencias excesivas presentadas por Estados Unidos.

Ante el estancamiento diplomático, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con reanudar los ataques y destruir la infraestructura civil iraní, incluidos puentes y centrales eléctricas, si Teherán rechaza sus condiciones.

Katz se hizo eco de este sentimiento, amenazando con “sumir a Irán en la oscuridad y la piedra” mediante la destrucción de la infraestructura económica nacional, y confesando explícitamente su intención de cometer crímenes de guerra al atacar objetivos civiles.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra a gran escala y no provocada contra Irán, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a varios comandantes militares de alto rango.

En respuesta, las Fuerzas Armadas de lrán llevaron a cabo 100 operaciones de represalia con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses e israelíes durante más de 40 días, lo que provocó daños significativos.

El 8 de abril se acordó un alto el fuego de dos semanas, seguido de negociaciones en Islamabad (capital pakistaní), donde Irán propuso un plan de diez puntos que buscaba la retirada de las tropas estadounidenses y el levantamiento de las sanciones.