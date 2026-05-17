Conductas morales del Imam Muhammad al-Yawad (PB)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Imam al-Yawad (PB) fue único en términos de conocimiento, indulgencia, elocuencia, devoción y otras virtudes morales a pesar de su corta edad. Poseía una aptitud maravillosa para responder de inmediato a preguntas científicas. Al igual que sus purificados antepasados, el Imam al-Yawad (PB) prestaba mucha atención a la apariencia física y a la limpieza.

Una carta bendita

Un hombre de la tribu de Banu Hanifah de la región de Bost y Sistán ha relatado: Conocí al Imam al-Yawad (PB) cuando realizaba mi peregrinación del Hayy a La Meca. Era el comienzo del reinado de al-Mu'tasim, el gobernante abasí. Estábamos sentados alrededor de un mantel y, mientras algunos de los amigos del gobernante abasí también estaban presentes, le dije al Imam (PB): «¡Que mi vida sea dada en sacrificio por usted! Nuestro gobernador tiene amor por la Ahl al-Bayt (PB) y yo estoy obligado a pagarle impuestos. Si lo considera conveniente, tenga la amabilidad de escribirle para que me haga el favor de cancelar el impuesto». Para observar la disimulación (taqiyyah) destinada a preservar la vida del gobernador de Sistán, el Imam al-Yawad (PB) dijo: «¡No lo conozco!».

Yo dije: «¡Que mi vida sea dada en sacrificio por usted! Como ya he dicho, él es un devoto de la Ahl al-Bayt (PB) y su carta para él será útil para mí». El Imam al-Yawad (PB) tomó un trozo de papel y escribió: «En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso. El portador de esta carta habla bien de ti. Lo que queda de tus acciones son las buenas. Así que sé amable con tus hermanos y sabe que serás llamado a rendir cuentas por Dios por el peso de un átomo de tus acciones».

El portador de la carta relata: La noticia de la carta había llegado al gobernador de la región, Husayn ibn Abdullah Naysaburi, antes de mi llegada. Así que antes de que yo llegara a Sistán, él ya había venido a la puerta de la ciudad para recibirme. Le entregué la carta. Él la besó y se la colocó sobre los ojos, diciendo: «¿Qué necesitas?». Le dije: «Se me ha impuesto un impuesto que no puedo permitirme pagar». Él ordenó que se anulara el impuesto, diciendo: «Mientras yo sea el gobernador de esta región, no pagues impuestos». Luego me preguntó por mis dependientes. Le di el número de mis dependientes, por lo que ordenó que se me otorgara una pensión regular. Después de este evento, no pagué impuestos mientras viví, ni él dejó de enviarme regalos hasta que falleció.

Protegiendo a los oprimidos

Ali ibn Yarir ha relatado: Estaba en presencia del Imam al-Yawad (PB) cuando se perdió una oveja de la casa. En ese momento, uno de los vecinos fue llevado ante el Imam (PB) bajo la acusación de robo. El Imam (PB) dijo: «¡Ay de ti! Déjalo ir. Él no ha robado la oveja. La oveja está en la casa de tal y tal hombre. Ve y encuéntrala allí».

Fueron a la misma casa y encontraron la oveja allí. Arrestaron al dueño de la casa, le rasgaron la ropa y lo golpearon, pero él juró que no había robado la oveja. Lo llevaron ante el Imam (PB), quien preguntó: «¿Por qué lo habéis oprimido? La oveja había entrado en su casa y este hombre no lo sabía». Luego, el Imam (PB) lo consoló y le dio una cantidad de dinero para compensar su ropa y los golpes recibidos.

La dignidad del Imam al-Yawad (PB)

Después del martirio del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), la gente siguió culpando a al-Ma'mun, el gobernante abasí. Deseando eximirse del crimen, dejó Jorasán para dirigirse a Bagdad y escribió una carta al Imam al-Yawad (PB) invitándolo a Bagdad con gran honor.

El Imam (PB) partió hacia Bagdad, pero antes de ver al Imam (PB), al-Ma'mun se fue de caza. En su camino, se topó con un grupo de niños que estaban parados en la vía. El Imam al-Yawad (PB) también estaba parado allí. Al observar la pompa de al-Ma'mun, los niños se dispersaron. Sin embargo, ¡el Imam (PB) no se movió de su lugar! Se quedó de pie en su sitio con el mayor grado de calma y dignidad hasta que al-Ma'mun se acercó a él. Quedó asombrado al ver al niño.

Tirando de las riendas del caballo, al-Ma'mun preguntó: «¿Por qué no despejaste el camino como los otros niños?». El Imam (PB) respondió: «¡Oh Califa! ¡El camino no era estrecho ni yo había cometido nada malo como para escapar de ti! No creo que castigues a nadie sin haber cometido nada malo». Al-Ma'mun se sorprendió aún más cuando escuchó estas palabras.

La belleza del niño lo había atraído, por lo que preguntó: «¿Cuál es tu nombre, niño?». El Imam (PB) dijo: «Mi nombre es Muhammad». Él preguntó: «¿Quién es tu padre?». El Imam (PB) dijo: «el Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él)». Cuando al-Ma'mun escuchó la ascendencia del niño, ya no se sorprendió y ¡se avergonzó de escuchar el nombre del Imam (PB) a quien había martirizado! Envió saludos a la pura alma del Imam (PB) y se marchó.

Cuando regresó al desierto, vislumbró una francolina y soltó un halcón tras ella. El halcón desapareció por un tiempo, pero cuando regresó, tenía un pequeño pez aún vivo en su pico. Al-Ma'mun se sorprendió al verlo; tomó el pez en su mano y regresó al mismo lugar donde había visto al Imam al-Yawad (PB). Nuevamente los niños huyeron, pero el Imam (PB) no se movió de su lugar. Al-Ma'mun dijo: «Muhammad: ¿Qué hay en mi mano?».

A través de la inspiración, el Imam (PB) dijo: «¡Dios ha creado los mares; las nubes se elevan de los mares; los peces pequeños suben con las nubes; los halcones de los reyes los cazan; los reyes los toman en sus manos y ponen a prueba a la Familia del Profeta (la paz sea con él y su familia)!». Al-Ma'mun se sorprendió más al escuchar esto, diciendo: «¡Tú eres verdaderamente el hijo de ar-Rida (P)! Tales actos maravillosos solo son posibles por el hijo de ese hombre honorable».

La astucia de al-Ma'mun

Al-Ma'mun empleó todas las artimañas posibles para hacer que el Imam al-Yawad (PB) fuera tan mundano y sensual como él mismo. Sin embargo, fracasó en su complot hasta que entregó a su hija en matrimonio al Imam (PB). En la noche de bodas, ordenó a cien de las esclavas más hermosas que sostuvieran un cáliz cada una en sus manos para recibir al Imam (PB) en la cámara nupcial con gran pompa y gloria. Las esclavas hicieron lo que se les había ordenado, pero el Imam al-Yawad (PB) no les prestó atención.

Al-Ma'mun tuvo que llamar a Mukhariq, un intérprete musical que tenía una voz dulce y tocaba el violín. Mukhariq le dijo a al-Ma'mun: «¡Oh Líder de los Creyentes! Si deseas que al-Yawad (PB) tenga deseo por el mundo, mi voz bastará». Mukhariq se sentó frente a frente con el Imam (PB) y comenzó a cantar. Cantó de tal manera que toda la gente de la casa se reunió a su alrededor. Luego, comenzó a tocar el violín. Lo hizo durante una hora, pero el Imam al-Yawad (PB) no miró ni al lado derecho ni al izquierdo. Finalmente, el Imam (PB) levantó la cabeza diciendo: «¡Teme a Dios, oh tú, hombre de barba larga!». En ese momento, el violín cayó de las manos del intérprete musical y no volvió a disfrutar de él hasta que murió.

La opinión de un shafií sobre el Imam (PB)

Kamal al-Din Shafii, un gran erudito sunní, escribe sobre el Imam al-Yawad (PB): Este (Imam Muhammad al-Yawad (PB)) Abu Ya'far es el segundo Muhammad. El primero es Muhammad al-Baqir (PB). Él posee una posición de alto rango. Es renombrado en todas partes. Su amplitud de criterio y la dulzura de su discurso han atraído a todos. Estaba destinado a morir joven. Vivió una vida corta, pero fue una fuente de beneficios para todos. Todos los que lo veían se inclinaban ante él y se beneficiaban de su conocimiento. Era una fuente de luz que iluminaba todo. Tanto el intelecto como la mente se beneficiaron de su conocimiento.

Notas: 139. Al-Kafi: 5/111, H. 6 140. Bihar al-Anwar, 47/50, H. 22 141. Bihar al-Anwar: 91/5, Capítulo: 5, H. 6 142. Bihar al-Anwar: 61/50, Capítulo: 26, H. 37 143. Matalib al-Saul fi Manaqib Al al-Rasul: 140

Compilado por: Allama Husayn Ansariyan