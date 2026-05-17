Imamat del Imam Muhammad al-Yawad (P); prueba de la madurez intelectual shií

Código de noticia: 1815144 fuente: Abna24

Con la expansión del Shiísmo durante la época del Imam ar-Rida (la paz sea con él), la cuestión del Imamat en edades tempranas se manifestó como una prueba divina en el período del Imamat del Imam Muhammad al-Yawad (P), la cual, gracias a la profunda explicación del lugar del Imamat por parte del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), los shiíes superaron con éxito esta etapa.