Irán advierte a países como Baréin por alinearse con EEUU en el CSNU

“Advertimos a gobiernos como el del diminuto Baréin, que están alineándose con la resolución estadounidense, sobre las graves consecuencias de esta acción”, ha avisado el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, en una publicación en su cuenta de X este sábado.

“No cierren las puertas del estrecho de Ormuz a sí mismos para siempre”, ha alertado.

Baréin y Estados Unidos han distribuido un borrador de resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que se dirige directamente a Irán con críticas y formula acusaciones sobre la colocación de minas, la imposición de peajes y las amenazas a los buques en tránsito por el estrecho de Ormuz.

Los representantes de Baréin, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar y EE.UU. en la ONU respaldaran el proyecto de resolución antiraní, en el que se pedía garantizar la libertad de navegación y prevenir cualquier interrupción del paso de los buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, no hay indicios de cuándo se someterá a votación esta resolución, que Irán ha rechazado de manera rotunda.

Irán ha considerado injusto e inaceptable que EE.UU. apoye la seguridad y la navegación libre en Ormuz, pero imponga un bloqueo naval a los puertos iraníes.

“La única solución sostenible en el estrecho de Ormuz es el fin permanente de la guerra, el levantamiento del bloqueo marítimo y la restauración del tránsito normal”, destacó el jueves el representante iraní ante las Naciones Unidas, Amir Said Iravani, a periodistas.

El diplomático persa hizo estas declaraciones en relación con un borrador de resolución presentado por Estados Unidos y Baréin, al que califica como “defectuoso, unilateral y con motivaciones políticas”.

Por su parte, el canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, calificó de “unilateral e incompleto” el proyecto de resolución presentado por EE.UU. y Baréin sobre la situación en el estrecho de Ormuz.

“La comunidad internacional no debe permitir que el CSNU sea utilizado indebidamente por los agresores ni se convierta en una herramienta para legitimar sus acciones ilegales”, subrayó el jueves el canciller iraní en una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Destacó que el texto sobre Ormuz no hace ninguna referencia a la “causa principal” de la situación actual en el estrecho, es decir, “la agresión militar y el uso ilegal de la fuerza por parte de EE.UU. y el régimen de Israel contra la República Islámica de Irán”.

A su vez, la misión rusa ante la ONU fustigó los intentos de incluir formulaciones desequilibradas en el borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ormuz.

“Nuestro país tampoco apoya los peligrosos intentos de dotar al documento de un lenguaje sesgado y exigencias unilaterales hacia Teherán, ignorando por completo la causa fundamental de la crisis: la acción militar conjunta estadounidense-israelí contra Irán”, recalcó la misión rusa ante las Naciones Unidas en un comunicado emitido el jueves.

Irán fortaleció su control sobre el estrecho de Ormuz a partir del 28 de febrero, cuando impidió el paso seguro de buques pertenecientes a Israel, a Estados Unidos o a sus aliados, después de sus ataques conjuntos contra territorio iraní.