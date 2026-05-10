¿Por qué los hombres en el Islam desempeñan el rol de pretendiente?

Agencia Internacional Ahlul Bayt (PB) — ABNA: Algunos afirman: el matrimonio en el Islam se presenta como que el hombre toma mujer, por lo que él es considerado como cliente y comprador, y en contraposición, la mujer se presenta como una especie de mercancía. Este tipo de expresiones crea un efecto psicológico muy negativo y lamentable en las leyes sociales y, especialmente, dichas expresiones en la ley del matrimonio influyen en las relaciones entre hombre y mujer, otorgando al hombre una pose de señorío y propiedad, y a la mujer una situación de posesión y servidumbre.

En respuesta a este error debemos decir: el hecho de que desde los tiempos antiguos los hombres acudieran como pretendientes ante las mujeres y les pidieran matrimonio ha sido uno de los mayores factores para preservar la dignidad y el respeto de la mujer. Dios ha creado al hombre como manifestación de la búsqueda, el amor y la demanda, y a la mujer como manifestación de lo deseado y lo amado. En realidad, ha colocado a la mujer como una flor y al hombre como un ruiseñor, a la mujer como una vela y al hombre como una mariposa.

Es una de las disposiciones sabias y una obra maestra de la creación que en el instinto del hombre ha puesto la necesidad y la búsqueda, y en el instinto de la mujer, el coqueteo y el esplendor, y de esta manera ha compensado la debilidad física de la mujer frente a la fuerza física del hombre.

Sí, es contrario a la dignidad y el respeto de la mujer que ella persiga al hombre; puesto que para el hombre es tolerable pedir matrimonio a una mujer y recibir una negativa, y luego pedir matrimonio a otra mujer hasta que finalmente una mujer declare su consentimiento para casarse con él, pero para la mujer que desea ser amada y querida, y penetrar en el corazón del hombre para gobernar sobre todo su ser, no es tolerable ni acorde con su instinto que invite a un hombre a casarse con ella y tal vez reciba una negativa y tenga que ir en busca de otro hombre.

Este tema no es exclusivo del género humano, sino que también en los animales siempre se ha asignado esta misión al género masculino de declararse enamorado y necesitado del género femenino, y la misión asignada al género femenino es que, dedicándose a la belleza y la gentileza, con abstención y una elegante independencia, capture aún más el corazón del sexo opuesto y lo ponga a su servicio a través de su propio canal sensible y por su voluntad y elección. Por lo tanto, este tema pertenece a la ley de la creación y no cuenta como ninguna ofensa hacia la mujer.

Además, ¿acaso todo comprador implica propiedad y posesión de objetos? El estudiante de teología y el universitario es comprador de conocimiento, el discípulo es comprador del maestro, el aprendiz es comprador del artista. ¿Debemos llamar a esto propiedad y considerarlo contrario a la dignidad del conocimiento, del sabio, del arte y del artista? En cuanto al tema en discusión, también decimos: el hombre es comprador de la unión con la mujer, no comprador de su propiedad. (۱)

Pie de nota: (۱). Islamología y respuesta a las dudas, Rezvani, Ali Asghar, Mezquita Sagrada de Jamkarán, Qom, 1386 solar, tercera edición, p. 498.