Israel prolonga detención de dos activistas de flotilla rumbo a Gaza

El tribunal israelí de Ascalón decidió el martes extender por seis días adicionales la detención del activista brasileño Thiago Ávila y del palestino-español Saif Abu Keshek, arrestados a finales de abril mientras navegaban hacia Gaza a bordo de la Flotilla Global Sumud.

Ambos permanecen bajo custodia en Israel sin que se hayan presentado cargos formales en su contra.

La decisión judicial se produce tras una prórroga previa dictada el pasado 3 de mayo. Según explicó la abogada de la ONG Adalah, Hadeel Abu Salih, el juez justificó la medida alegando la complejidad de la investigación, así como la necesidad de continuar con interrogatorios y otras diligencias pendientes.

De acuerdo con la organización, la detención se mantendrá al menos hasta el domingo 10 de mayo. La coordinadora internacional de Adalah, Miriam Azem, confirmó que el tribunal aprobó la extensión del arresto, información que posteriormente fue corroborada por fuentes judiciales.

Las autoridades israelíes atribuyen a los activistas varios cargos, incluido el de presunta pertenencia a una organización “terrorista”, acusaciones que ambos rechazan.

La defensa sostiene que tanto la interceptación de la flotilla como la detención de los activistas son ilegales, al haberse producido en aguas internacionales, a unos 1000 kilómetros de Gaza. En este sentido, los gobiernos de España y Brasil también han calificado de ilegal la operación.

Ávila y Abu Keshek formaban parte de una misión humanitaria compuesta por cientos de activistas que transportaban ayuda destinada al enclave palestino. La flotilla había zarpado desde Barcelona el 12 de abril. Tras la interceptación, otros 175 tripulantes fueron liberados en la isla griega de Creta.

Ambos detenidos mantienen una huelga de hambre desde su arresto, lo que llevó al tribunal a ordenar al Servicio Penitenciario supervisar su estado de salud.

Además, la abogada denunció que los activistas fueron sometidos a malos tratos durante su traslado a Israel. Según su testimonio, permanecieron esposados y con los ojos vendados durante horas, y presentan hematomas en el rostro y las manos tras haber sido mantenidos boca abajo.