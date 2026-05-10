Bahréin intensifica ola de arrestos contra líderes religiosos chiítas

El Ministerio del Interior de Bahréin confirmó este sábado la detención de 41 personas acusadas de "cooperar y simpatizar con Irán", en medio de las recientes agresiones estadounidenses e israelíes contra territorio iraní. Sin embargo, activistas y medios opositores señalan que los operativos se centraron en clérigos y profesores de seminarios chiítas.

Las redadas, realizadas sin órdenes judiciales, han afectado a varios vecindarios chiítas e incluyeron el allanamiento de viviendas y la incautación de pertenencias personales. Los detenidos fueron trasladados a lugares no revelados, mientras se desconoce la identidad completa de los arrestados.

Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Armada estadounidense, ha endurecido su presión contra la comunidad chiíta bajo el argumento de supuesta lealtad a Irán. Organizaciones como la agrupación opositora Al Wefaq han exigido al gobierno que cese de inmediato estas medidas.

Los activistas denuncian que esta ofensiva forma parte de una campaña más amplia de la monarquía de Al Jalifa contra críticos y activistas chiítas, intensificada tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La comunidad internacional aún no ha emitido una condena formal.