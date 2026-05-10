Bahréin despoja de la ciudadanía al popular eulogista shií Mohammed Ghuloom por apoyar a Irán durante la Guerra del Ramadán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): "Mohammed Ghuloom", eulogista religioso bahreiní, ha anunciado a través de un video publicado en las redes sociales que el régimen Al Khalifa le ha revocado su ciudadanía.

El eulogista bahreiní, que ganó gran popularidad entre las comunidades shiíes del mundo árabe y el Golfo Pérsico al interpretar una versión en árabe del himno "Salam Farmandeh", publicó un clip de video desde fuera de la Oficina de Pasaportes de Bahréin en el que declara que, debido a sus posiciones durante la Guerra del Ramadán en apoyo a Irán frente a los brutales ataques del régimen estadounidense y sionista, el gobierno no solo le ha despojado de su ciudadanía bahreiní, sino que también lo ha declarado ciudadano de la República Islámica de Irán.

En la parte final de sus declaraciones, dirigiéndose al régimen bahreiní, enfatizó: "Nunca abandonaremos nuestra fe y religión."

Tras las protestas públicas en el país contra el establecimiento de bases del ejército terrorista estadounidense en su territorio y su papel directo en los ataques contra Irán durante la guerra de 40 días, el gobierno bahreiní, como en años anteriores, ha adoptado la política de revocar la ciudadanía de sus nacionales, especialmente de la comunidad shií, que constituye una parte significativa de la población del país.

En los últimos días, además de revocar la ciudadanía de 69 nacionales de este país, el régimen Al Khalifa también expulsó a tres miembros del parlamento del país debido a sus posturas simpatizantes hacia Irán durante la Guerra del Ramadán.