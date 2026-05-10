Petro equipara a Hernán Cortés, Hitler y Netanyahu: son genocidas

“Hernán Cortés fue un genocida equiparable a Netanyahu y superior. Las cuentas de muertos asesinados con Hitler y Cortés se hacen en millones de seres humanos”, ha destacado Gustavo Petro este domingo en su cuenta de X.

De este modo, el presidente colombiano ha respondido a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien el viernes anunció la suspensión de la última parte de su visita a México al acusar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de “expulsarla” y generar un “clima de boicot” durante su viaje después de que la española reivindicara la Conquista y la figura del conquistador español Hernán Cortés.

Durante su reciente viaje, la dirigente española ha protagonizado varias polémicas por encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje y criticar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Sheinbaum, además de acusar a la presidenta de sabotear un evento en el que participaría, lo cual fue desmentido por la sede de los Premios Platino.

Sheinbaum criticó el sábado la visita de Díaz Ayuso promovida por los políticos de la oposición, calificándola como parte de una alianza política “de la derecha internacional” con la derecha mexicana, e incluso sugirió que puede afectar la normalización de las relaciones bilaterales entre México y España.

“Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la comunidad de Madrid y reconoce a Hernán Cortés, el conquistador”, denunció la mandataria durante un acto en la comunidad de Bahía de Lobos, en el municipio de San Ignacio Río Muerto, en Sonora.

La visita causó protestas de activistas locales en México e incluso la petición a las autoridades para que exhumen los restos de Cortés con el objetivo de entregárselos a España.

Asimismo, la oposición madrileña ha cuestionado su visita, señalando que tiene una agencia vacía.

México ha exigido en repetidas ocasiones a España pedir perdón por las “atrocidades cometidas” durante la época colonial en el siglo 16.

El reclamo fue inicialmente planeado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 que causó la congelación de las relaciones diplomáticas entre México y España.

En una carta remitida al rey Felipe VI, Obrador pidió una disculpa pública de España por el pasado colonial, pero el monarca español no respondió la carta.