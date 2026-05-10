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Dron israelí persigue y ataca en tres ocasiones a una niña de 12 años en el sur de Líbano

10 mayo 2026 - 13:26
Código de noticia: 1812308
fuente: irna
Dron israelí persigue y ataca en tres ocasiones a una niña de 12 años en el sur de Líbano

El Ministerio de Salud de Líbano denunció un ataque sistemático con un dron israelí contra una motocicleta que transportaba a un ciudadano sirio y su hija de 12 años, en el que el padre murió y la menor fue alcanzada en tres ataques separados.

Según el comunicado oficial, el dron israelí atacó inicialmente la motocicleta, pero el padre y la hija lograron alejarse del lugar. El dron lanzó un segundo ataque que mató al padre e hirió a la niña, quien comenzó a caminar herida.

Cuando la menor se había distanciado unos 100 metros del punto del último impacto, el dron la atacó por tercera vez de forma directa. La víctima, una niña de 12 años, se encuentra actualmente en el hospital estatal Nabih Berri en Nabatieh, donde está siendo intervenida quirúrgicamente.

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