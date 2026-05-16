Organizaciones islámicas de Estados Unidos protestan contra los republicanos: el Congreso se ha convertido en una tribuna de islamofobia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Organizaciones islámicas de Estados Unidos han declarado que las sesiones de audiencia en el Congreso de ese país se han convertido en una herramienta contra las minorías musulmanas y se utilizan para crear miedo y pánico hacia los musulmanes. Esta protesta se produce después de que los republicanos celebraran sesiones con el objetivo de «América libre de sharía».

Según un informe de la cadena Al Jazeera, el Consejo de Organizaciones Islámicas Americanas, que representa a más de 50 grupos islámicos, condenó lo que describió como el armamento del Estado contra los musulmanes estadounidenses y afirmó que estas audiencias promueven una política de infundir miedo.

Zainab Chaudry, directora del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas en el estado de Maryland, señaló: «Las audiencias contra la sharía islámica no se celebran con el objetivo de proteger la Constitución, sino que están diseñadas para empañar la imagen del islam y presentar a los musulmanes estadounidenses como extranjeros permanentes».

Por otra parte, el representante demócrata Jamie Raskin, miembro de alto rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirmó que estas sesiones son simplemente una distracción de la opinión pública y atacan la libertad religiosa.

Los republicanos, que controlan la mayoría en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, titularon la sesión de audiencia del subcomité dependiente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, celebrada el miércoles pasado, como «América libre de sharía: ¿por qué el islam político y la sharía islámica están en contradicción con la Constitución de Estados Unidos?». Una sesión similar ya se había celebrado en febrero pasado.

Imposición del islam político

Chip Roy, representante republicano, afirmó en esta sesión que los extremistas que buscan imponer el islam político no desean coexistir con la cultura y el sistema político de Estados Unidos, sino que quieren reemplazarlo.

Estas declaraciones se realizaron a pesar de que no existe ninguna prueba que demuestre que los principales grupos islámicos en Estados Unidos hayan buscado implementar la sharía en este país.

Los críticos afirman que tales sesiones humillan a los musulmanes y reviven estereotipos y teorías de conspiración contra ellos. No existe necesidad alguna de estas audiencias, ya que las leyes de Estados Unidos rigen en su territorio.

Defensores de los derechos humanos en Estados Unidos han documentado en los últimos años un aumento de la islamofobia, que atribuyen a los ataques del 11 de septiembre, las políticas antimigratorias, las teorías de supremacía de la raza blanca y las consecuencias de la guerra de Israel contra Gaza.

El Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR) ha anunciado que en el año 2025 registró 8683 quejas relacionadas con acciones contra musulmanes y árabes, la cifra más alta desde que comenzó a publicar estas estadísticas en 1996.

Asimismo, un estudio publicado en abril por el centro de investigación «Estudio del Odio Organizado» indica que el prejuicio contra los musulmanes entre los funcionarios electos republicanos de Estados Unidos ha aumentado drásticamente desde principios de 2025. Este informe menciona más de 1100 publicaciones en internet difundidas por miembros del Congreso y gobernadores republicanos.

Los gobernadores republicanos de los estados de Florida y Texas también han descrito al Consejo de Relaciones Islámico-Americanas como un grupo terrorista, una afirmación que este consejo y otras organizaciones de derechos humanos han condenado.

Este consejo se ha opuesto a la política migratoria restrictiva del presidente republicano Donald Trump, así como al manejo de las protestas en apoyo a Palestina.