Hamás: Incendio de mezquita es terrorismo organizado bajo el apoyo del gabinete extremista israelí

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Mahmoud Mardawi, uno de los líderes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (Hamás), condenó enérgicamente en sus declaraciones el ataque de los colonos sionistas y el incendio de una mezquita en Cisjordania, y enfatizó que estos crímenes constituyen terrorismo organizado bajo el apoyo del gabinete extremista israelí.

Mardawi aclaró que la continuidad de los crímenes y acciones terroristas de los colonos contra el pueblo palestino en la Cisjordania ocupada —cuyo último caso fue la acción de bandas de colonos al amanecer del viernes al incendiar una mezquita en la aldea de Jibiya, al noroeste de Ramala, y varios vehículos de ciudadanos— revela las dimensiones del terrorismo organizado que llevan a cabo los milicianos rebeldes colonos con el apoyo del gabinete derechista extremista ocupante.

Él enfatizó que el objetivo de estos crímenes es desplazar al pueblo palestino y vaciar la tierra de sus habitantes mediante asesinatos, incendios, intimidación y aplicación de presiones adicionales con el respaldo y apoyo de todas las instituciones de seguridad y políticas del régimen ocupante.

Mardawi advirtió sobre la continuidad de estas tensiones peligrosas y enfatizó que el silencio de la comunidad internacional alienta al régimen ocupante y a sus colonos a persistir en sus crímenes.

Él pidió al pueblo palestino en las aldeas y ciudades atacadas que fortalezca su resistencia y solidaridad, y active todas las vías de apoyo popular para enfrentar los ataques de los colonos.

Mardawi enfatizó al final que estos crímenes no tendrán éxito en su objetivo de desplazar al pueblo palestino y vaciar la tierra de sus habitantes.