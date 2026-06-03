Suspensión de vuelos en Bahréin, Kuwait y Emiratos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los medios árabes informaron de la suspensión completa de las actividades de los aeropuertos y de todos los vuelos en Bahréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos tras la ocurrencia de ataques aéreos.

Tras los ataques aéreos registrados en la madrugada de hoy miércoles, los aeropuertos de Bahréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos fueron cerrados por completo y se suspendieron todos los vuelos de llegada y salida.

Los medios árabes reportaron que los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Bahréin, el Aeropuerto Internacional de Kuwait y los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi han sido suspendidos hasta nuevo aviso.

De acuerdo con estos reportes, esta decisión se tomó después de que las sirenas de alerta sonaran en varias ciudades de estos países y los sistemas de defensa antiaérea se activaran para enfrentar los ataques aéreos.

Las aerolíneas de la región, entre ellas Emirates, Flydubai, Air Arabia y Kuwait Airways, emitieron comunicados separados en los que solicitaron a los pasajeros evitar dirigirse a los aeropuertos y contactar con los centros de atención de las compañías para obtener información actualizada.

En la madrugada de hoy, tras la violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos con un ataque a un petrolero iraní, las bases estadounidenses en los países de la región fueron atacadas por Irán.