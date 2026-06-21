Presidente de Bolivia declara estado de excepción en el país

Tras afirmar que había agotado “todas las instancias de diálogo”, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la entrada en vigor del estado de excepción en el país sudamericano, que acumula más de 50 días de protestas y bloqueos en distintas vías de comunicación.

“Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad”, señaló el mandatario durante un mensaje televisado a la nación.

Las manifestaciones y cortes de carreteras, que ya se prolongan por más de 50 días, han provocado dificultades en la distribución de alimentos, medicamentos, combustibles y otros bienes esenciales en diversas zonas del territorio boliviano.

“He dispuesto la aplicación del estado de excepción para liberar las carreteras del país”, escribió el jefe de Estado en la red social X.

“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, añadió.

El mandatario de centroderecha llegó al poder en noviembre, poniendo fin a dos décadas de gobiernos encabezados por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Desde principios de mayo, organizaciones indígenas, sindicatos, sectores campesinos y transportistas han protagonizado movilizaciones para exigir respuestas frente a la grave crisis económica que atraviesa el país, además de reclamar un cambio de rumbo en la conducción política.

“Este estado de excepción se decreta para proteger la democracia y la vida, se decreta para proteger Bolivia”, afirmó Paz durante su mensaje a la nación.

En su mensaje televisado, el mandatario sostuvo que su administración había impulsado "mesas de diálogo" para encontrar salidas a la crisis que enfrenta el país.

“Hemos alcanzado acuerdos importantes con la mayoría de los sectores que tenían demandas legítimas”, afirmó. Asimismo, señaló que “seguimos trabajando con la Central Obrera Boliviana (COB) y múltiples organizaciones sociales”.

La intervención presidencial se produjo un día después de la firma de un acuerdo con la COB, orientado a reducir las tensiones sociales y restablecer la normal circulación en las principales carreteras del país.

No obstante, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, una de las organizaciones con mayor influencia en el departamento de La Paz, anunció el viernes que mantendrá las movilizaciones y prevé ampliar los puntos de bloqueo, según informó el diario boliviano La Razón.

De acuerdo con Vicente Salazar, dirigente de la organización y citado por ese medio, las protestas responden a exigencias relacionadas con la defensa de los recursos naturales y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

La oposición al acuerdo no se limitó a ese sector. Según la agencia EFE, los seguidores del expresidente Evo Morales también expresaron su rechazo al pacto.

Por su parte, Morales describió las protestas como una “sublevación del pueblo” y llamó a la celebración de nuevas elecciones.