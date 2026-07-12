Cientos se manifiestan en Estocolmo contra los ataques israelíes a Gaza y las violaciones del alto el fuego

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): cientos de personas se congregaron en la capital sueca, Estocolmo, para manifestarse contra los ataques de Israel a Gaza, las violaciones del acuerdo de alto el fuego y las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en la región costera devastada por la guerra.

El sábado, los manifestantes se reunieron en la Plaza Odenplan en respuesta a los llamamientos de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Los manifestantes, portando banderas palestinas, corearon consignas de condena contra Israel y exigieron el levantamiento inmediato del bloqueo sobre Gaza.

También censuraron a Israel por vulnerar el alto el fuego acordado el 10 de octubre de 2025.

Dror Feiler, activista judío sueco y presidente de Judíos Europeos por una Paz Justa, declaró que los manifestantes defendían los derechos, la justicia y la igualdad de los palestinos.

"Una paz alcanzada sin justicia no es una paz real y, en última instancia, conducirá a otra guerra", afirmó Feiler.

Sostuvo que la comunidad internacional ha hecho la vista gorda ante los continuos crímenes de lesa humanidad y las violaciones del derecho internacional en Gaza.

Feiler también criticó lo que denominó la desintegración del orden internacional y de las leyes establecidas tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, argumentando que las entidades poderosas imponen las normas según sus propios intereses.

Rechazó las acusaciones de antisemitismo dirigidas contra las manifestaciones, afirmando que los manifestantes se oponían a la opresión, sin importar quién fuera el perpetrador.

"Criticar al gobierno israelí o al sionismo… no convierte a alguien en antisemita", dijo Feiler.

Un palestino perdió la vida y otros dos resultaron heridos el sábado cuando un ataque con dron israelí alcanzó un vehículo civil al oeste del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

Según fuentes médicas, el cuerpo de la víctima, junto con los dos palestinos heridos, fue trasladado al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, tras el bombardeo aéreo que impactó el vehículo cerca de la colina de al-Nuwairi, al oeste del campamento.

Testigos informaron que un dron israelí lanzó al menos cuatro misiles contra el vehículo y la zona circundante.

Según los testigos, el primer misil impactó el vehículo cuando pasaba cerca de la colina de al-Nuwairi. El segundo y el tercer misil alcanzaron a personas que intentaban huir tras el primer ataque, mientras que el cuarto misil cayó cerca del vehículo cuando los residentes locales intentaban acercarse para evacuar a los heridos.

Hasta el sábado, el Ministerio de Salud de Gaza informó que las violaciones israelíes del alto el fuego han provocado la muerte de 1.098 palestinos y heridas a otros 3.535.

Desde el 7 de octubre de 2023, Gaza ha sufrido una devastación inmensa a causa de la guerra genocida de Israel, que ha dejado más de 73.000 muertos palestinos y más de 173.000 heridos, según fuentes palestinas. Además, los ataques israelíes han dañado o destruido aproximadamente el 90% de la infraestructura de la región.