¿Quiénes fueron los tres «dhabih» de Karbalá?

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El término «dhabh» se emplea para describir a una persona que aún está con vida cuando es degollada. Entre los mártires de Ashura, la expresión «dhabih» fue utilizada para tres destacadas figuras de Karbalá: el niño lactante Alí Asghar (PB), Abdallah ibn Hasan (PB) y el Imam Huséin (P).