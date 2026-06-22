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Séptima noche de Muhárram

¿Quiénes fueron los tres «dhabih» de Karbalá?

Con motivo de la conmemoración del martirio del niño lactante Alí Asghar (PB)
22 junio 2026 - 16:12
Código de noticia: 1830032
fuente: Abna24
¿Quiénes fueron los tres «dhabih» de Karbalá?

El término «dhabh» se emplea para describir a una persona que aún está con vida cuando es degollada. Entre los mártires de Ashura, la expresión «dhabih» fue utilizada para tres destacadas figuras de Karbalá: el niño lactante Alí Asghar (PB), Abdallah ibn Hasan (PB) y el Imam Huséin (P).

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