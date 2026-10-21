En el interior del «Mini Irán» de la India: la aldea de Karnataka que preserva un singular patrimonio musulmán shií

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Con una población mayoritariamente musulmana shií, la localidad es descrita a menudo como «Mini Irán» o «Pequeño Irán» por sus arraigadas tradiciones shiíes y sus vínculos históricos con Irán.

La aldea, que cuenta con una población estimada de unos 25.000 habitantes, es un importante centro de la vida musulmana shií en el sur de la India. A pesar de sus lazos religiosos con Irán, sus residentes permanecen estrechamente unidos a la lengua, las tradiciones y la sociedad india en su conjunto de Karnataka.

Una historia que se remonta a más de tres siglos

Según los relatos históricos locales, los orígenes de Allipura se remontan a más de 300 años. En 1686, cuando el emperador mogol Aurangzeb conquistó el Sultanato de Bijapur de los Adil Shahi, se cree que algunas familias musulmanas shiíes emigraron de la región en busca de un nuevo hogar.

Posteriormente, un grupo de familias encabezado por Maulana Sayyid Mustafa Husein se asentó en la zona y fundó la aldea. Se la denominó Allipura en honor de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), figura central del islam shií.

A lo largo de las generaciones, el asentamiento se convirtió en un centro religioso y cultural singular, que preservó sus tradiciones al tiempo que se adaptaba al entorno social y cultural del sur de la India.

Vínculos religiosos y educativos con Irán

Allipura mantiene desde hace décadas vínculos religiosos y educativos con Irán. Varios jóvenes y eruditos religiosos de la aldea han viajado a ciudades iraníes, entre ellas Qom y Teherán, para cursar estudios religiosos, teológicos y superiores.

La aldea guarda también una conexión histórica con el mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), quien la visitó en enero de 1981 siendo presidente de Irán. Durante la visita inauguró el Hospital Imam Jomeini, construido en terrenos donados por los vecinos, según los relatos del acontecimiento.

Estos vínculos han contribuido a la reputación de Allipura como un centro singular de la vida religiosa shií en la India.

Al mismo tiempo, sus residentes permanecen arraigados en la cultura local. El kannada forma parte de la vida cotidiana, mientras que los nombres de calles y lugares emblemáticos, como la calle Allama, la rotonda Husein y la calle Hamza, reflejan el patrimonio religioso de la comunidad.

Una institución comunitaria en el centro de la vida local

Uno de los rasgos notables de Allipura es el destacado papel que desempeña Anjuman-e-Jafariya, una organización comunitaria local que interviene en el bienestar social, la educación, la atención sanitaria y la resolución de disputas.

Según los relatos locales, la organización funciona desde 1930 bajo un marco concebido para conciliar los principios islámicos con la Constitución de la India. Desempeña un papel importante en los asuntos de la comunidad y en la resolución de conflictos locales.

También se ha descrito la aldea como un lugar sin comisaría de policía convencional, donde la organización comunitaria contribuye a resolver ciertas disputas locales. Sin embargo, ello no significa que la aldea esté fuera de la jurisdicción de la ley india ni de la policía.

De la agricultura al comercio de gemas

Más allá de su identidad religiosa, Allipura se asocia también con el comercio de gemas. Junto con la agricultura, el comercio de piedras preciosas ha contribuido al perfil económico de la aldea.

Los relatos locales sitúan el crecimiento de la industria de las gemas en el descubrimiento de corindón, incluidos yacimientos con rubíes, durante la década de 1970. Con el tiempo, los comerciantes de la aldea desarrollaron vínculos comerciales con mercados internacionales, entre ellos Bangkok, Dubái e Irán.

Esta actividad económica ha ayudado a consolidar la reputación de Allipura como comunidad dedicada al comercio de gemas en el sur de la India.

La Lengua de Signos de Allipura: un singular patrimonio lingüístico

Allipura ha atraído también la atención por un desarrollo lingüístico único: la Lengua de Signos de Allipura (APSL, por sus siglas en inglés).

Los relatos sobre la aldea describen una incidencia comparativamente alta de sordera congénita en la comunidad. Con el tiempo, se desarrolló una lengua de signos propia para facilitar la comunicación entre los residentes sordos.

Un rasgo especialmente notable es que, según se informa, esta lengua no solo la utilizan las personas sordas, sino también los miembros oyentes de la comunidad. Su uso entre la población en general la convierte en un importante objeto de investigación lingüística y sociológica, y demuestra cómo las comunidades desarrollan sus propias formas de comunicarse en respuesta a las necesidades locales.

Una mezcla singular de fe, cultura y comunidad

Allipura destaca por la manera en que reúne las tradiciones religiosas shiíes, la cultura local kannada, las iniciativas sociales impulsadas por la comunidad, el comercio de gemas y un singular patrimonio de lengua de signos.

Su descripción como «Mini Irán» refleja sus vínculos religiosos y culturales con el conjunto del mundo shií. Sin embargo, la identidad de la aldea se asienta por igual en su historia como parte de Karnataka y de la India.

Para los visitantes e investigadores interesados en la diversidad religiosa de la India, Allipura ofrece un ejemplo convincente de cómo una comunidad puede preservar una identidad singular sin dejar de estar profundamente conectada con la sociedad que la rodea.