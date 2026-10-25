Abren los colegios electorales en Brasil para el balotaje

Según el órgano electoral, los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 17:00 horas.
Unos 158,7 millones de brasileños están llamados a votar, también para elegir a seis gobernadores.
Los colegios electorales de Brasil han abierto este domingo a las 8:00 horas para la segunda vuelta presidencial, que enfrenta a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
Según el órgano electoral, los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 17:00 horas.
Unos 158,7 millones de brasileños están llamados a votar, también para elegir a seis gobernadores.
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