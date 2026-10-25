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Brasil

Abren los colegios electorales en Brasil para el balotaje

25 octubre 2026 - 16:10
Código de noticia: 1882398
fuente: hispantv
Abren los colegios electorales en Brasil para el balotaje

Los colegios electorales de Brasil han abierto este domingo a las 8:00 horas para la segunda vuelta presidencial, que enfrenta a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Según el órgano electoral, los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 17:00 horas.

Unos 158,7 millones de brasileños están llamados a votar, también para elegir a seis gobernadores.

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