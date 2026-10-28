¿Tener un hijo salva la vida en pareja?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Hoyatoleslam Reza Yusefzade, consejero y experto en familia, habló sobre la decisión de tener hijos y su efecto en la solidez o la fragilidad de los cimientos familiares. Su objetivo fue aclarar con precisión el lugar que ocupa el hijo en la relación de pareja y evitar consejos equivocados en momentos de crisis. Presentamos sus palabras a nuestros estimados lectores.

Tener un hijo para reavivar el calor del hogar tiene dos lados: uno acertado y otro equivocado.

Por un lado, la idea es cierta: si la relación entre marido y mujer es desde el principio cálida, cercana, cariñosa y sin conflictos graves, la llegada de cada hijo hace más profundo y firme el lazo afectivo de la pareja.

Por otro lado, si la relación ha estado marcada desde el comienzo por los problemas, la tensión y las discusiones, la idea es del todo falsa y peligrosa. Un hijo no arregla una relación que tiene problemas de raíz; al contrario, aumenta las tensiones. Cuando los conflictos anteriores siguen sin resolverse, sumar un nuevo desafío y una nueva responsabilidad carga la vida en común con una presión todavía mayor.

En el pasado, cuando se aconsejaba tener hijos para mejorar la relación, ese consejo estaba pensado para situaciones y contextos concretos. Sin embargo, por desgracia, esa receta se generalizó más tarde de forma errónea y se aplicó donde no correspondía, es decir, entre parejas con graves desacuerdos, cuando su lugar nunca está en un ambiente de tensión y conflicto.