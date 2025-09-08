Líderes religiosos se reúnen en Tiflis para conmemorar al Profeta Muhammad (PB)

Agencia de Noticias Ahl al-Bayt (ABNA): Una gran ceremonia se llevó a cabo en Tiflis, la capital de Georgia, para conmemorar el aniversario del nacimiento del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él y su familia). El evento, organizado por la Administración Musulmana de Georgia en el marco de la Semana de la Unidad, reunió a eruditos religiosos, personalidades sociales y diplomáticos extranjeros.

El programa comenzó con la recitación del Sagrado Corán a cargo del qari Haji Rahid Karimov, seguida por los discursos de destacadas figuras religiosas y funcionarios, entre ellos el jeque Haji Fayek Nabiyev, jefe de la Administración Musulmana de Georgia; los muftíes de Georgia Oriental y Occidental; representantes de la Organización Estatal de Georgia para Asuntos Religiosos; el hoyatoleslam Seyyed Mustafa Hosseini Neishaburi, jefe del Centro del Corán de la República Islámica de Irán, y Mahmoud Gul, consejero religioso de la Embajada de Turquía en Tiflis.

En su intervención, el hoyatoleslam Hosseini Neishaburi destacó aspectos fundamentales de la misión del Profeta, entre ellos la unificación de las naciones y religiones sobre la base de la verdad y la espiritualidad, el fortalecimiento de las relaciones morales y basadas en la fe, la promoción de la sabiduría y el pensamiento, la búsqueda de la justicia y la continuidad de la compasión y el amor incluso hacia los adversarios. También subrayó el papel del Profeta en vincular las enseñanzas espirituales de los profetas anteriores hasta Jesús (la paz sea con él).

Otros oradores felicitaron a los musulmanes por la auspiciosa ocasión, arrojando luz sobre la personalidad del Profeta, sus virtudes morales y los valores fundamentales del Islam. Posteriormente, se presentó un resumen de los discursos en inglés para los invitados extranjeros.

La ceremonia también incluyó interpretaciones de *Mauludnameh* e himnos religiosos en alabanza al Profeta (la paz sea con él) por parte del predicador Saeed Hassan. Al margen del evento, se inauguró una estructura floral elaborada con 15.000 ramas para conmemorar la ocasión.

