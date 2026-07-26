La caminata de Arbaín; una manifestación de exaltación de los símbolos divinos y de profundo amor por el Señor de los Mártires (P)

El hoyyatoleslam wal-muslimin Abadi-Nik, experto del Grupo de Kalam y Creencias del Centro Nacional de Respuesta a Preguntas Religiosas, al responder a la pregunta de por qué, pese a la existencia de medios modernos de transporte, los peregrinos deben recorrer a pie largas distancias para la peregrinación, especialmente en la ziyara de Arbaín, y soportar las dificultades de este trayecto, declaró: en el pasado, debido a la ausencia de los medios de transporte actuales, la gente solía soportar grandes penalidades y fatigas agotadoras en los viajes de peregrinación, y a veces recorría largas distancias a pie para visitar los santuarios; pero hoy, con el desarrollo de los medios de transporte y la posibilidad de utilizar automóvil, avión y otros vehículos, surge esta pregunta: ¿qué lógica existe para que las personas sigan caminando para la peregrinación, en particular la de Arbaín, y soporten las dificultades del camino?

Añadió: para responder, hay que tener en cuenta que el objetivo de la ziyara, especialmente en peregrinaciones como la de Arbaín, no es únicamente estar presente junto a la noble tumba del Imam Inmaculado (P); aunque la presencia junto al mausoleo purificado del Imam (P) es uno de los objetivos importantes de la peregrinación y aporta abundantes bendiciones al peregrino, existen también otros fines fundamentales en este movimiento espiritual.

La exaltación de los símbolos divinos; una de las filosofías más importantes de la caminata de Arbaín

El hoyyatoleslam wal-muslimin Abadi-Nik precisó: uno de los objetivos más importantes de la ziyara al Imam Inmaculado (P), especialmente la de Arbaín, es la exaltación de los símbolos divinos. Cuando una multitud de millones de personas recorre con esplendor y grandeza la larga ruta de Arbaín para llegar al noble santuario del Señor de los Mártires (P), este movimiento constituye, en realidad, un levantamiento público y una inmensa concentración humana en la que los valores divinos y religiosos, así como los ideales del levantamiento del Señor de los Mártires (P), son puestos de manifiesto y proclamados al mundo.

Continuó: la caminata de Arbaín no es solo un acto individual para llegar a un destino, sino también una forma de conmemorar y exaltar los valores religiosos y de formar culturalmente a las generaciones futuras. En este inmenso movimiento se hacen visibles conceptos como el levantamiento por Dios, la dignidad y grandeza de la sociedad islámica, la libertad, el honor y otros valores religiosos y humanos.

El experto del Grupo de Kalam y Creencias del Centro Nacional de Respuesta a Preguntas Religiosas subrayó: por ello, durante los días de Arbaín, la mirada de muchas personas en el mundo se dirige hacia este punto del planeta, y el mensaje de la escuela de Ashura y del levantamiento del Señor de los Mártires (P) es transmitido a todo el mundo; por lo tanto, la caminata de Arbaín debe ser considerada más allá de un viaje individual de peregrinación y comprendida dentro del marco de un gran movimiento religioso, cultural y social.

Caminar; manifestación de amor y profunda devoción al Imam Husain (P)

Refiriéndose a la dimensión afectiva y espiritual de la caminata de Arbaín, afirmó: en caminar para la peregrinación existe una forma de expresar un amor profundo y una mayor devoción hacia el Imam Inmaculado (P). Cuando la persona recorre a pie una larga distancia y soporta dificultades y penalidades para visitar a un Imam mártir, este acto puede ser una señal de mayor amor, de una devoción más profunda y de un vínculo del corazón más fuerte con ese noble Imam.

El hoyyatoleslam wal-muslimin Abadi-Nik añadió: hay que tener en cuenta que incluso en el pasado, aunque no existían los medios actuales de transporte, la gente sí disponía de medios como caballos y camellos para viajar; sin embargo, en la tradición de Ahl al-Bayt (P) existen ejemplos de peregrinación y adoración realizadas a pie.

Prosiguió: por ejemplo, se ha transmitido que el Imam Hasan al-Muytaba (P) realizó en varias ocasiones la peregrinación del Hayy a pie. Esto muestra que el hecho mismo de caminar y soportar las dificultades en el camino de la adoración y de la peregrinación posee un valor espiritual y puede preparar el terreno para una conexión más profunda del corazón, así como para una expresión de amor y de devoción más intensa hacia Dios Altísimo y hacia Sus allegados.

Arbaín; un movimiento devocional, social y cultural

Al final, el experto del Grupo de Kalam y Creencias del Centro Nacional de Respuesta a Preguntas Religiosas enfatizó: pese a las amplias facilidades de transporte existentes en la época actual, la caminata de Arbaín no debe considerarse simplemente un método tradicional de desplazamiento y de llegada al destino; por el contrario, este inmenso movimiento es un acto de culto, social y cultural que, junto con la ziyara, cumple funciones importantes tales como la exaltación de los símbolos divinos, el fortalecimiento de la solidaridad entre los creyentes, la difusión de la cultura de Ashura y la transmisión del mensaje del levantamiento del Señor de los Mártires (P) a las generaciones futuras y al mundo entero.