Sheij Ibrahim Zakzaky a los peregrinos del Arbaín: «Sean dignos embajadores del Islam y de la escuela de AhlulBayt (PB)»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El líder del Movimiento Islámico de Nigeria exhortó a los peregrinos del Arbaín a actuar con sinceridad, elevados valores morales y a convertirse en dignos embajadores del Islam y de la escuela de AhlulBayt (PB), mientras millones de creyentes se preparan para converger en la ciudad santa de Karbala con motivo de la peregrinación anual.

El Sheij Ibrahim Zakzaky sostuvo el martes 6 de Safar de 1448 H. una reunión con un grupo de hermanos y hermanas que se disponen a viajar a Irak para participar en la peregrinación del Arbaín del Imam Huséin (P). El encuentro tuvo lugar en su residencia, ubicada en Abuya, capital de Nigeria.

Una tradición arraigada en los primeros días del Islam

El Sheij Zakzaky describió la marcha del Arbaín como una tradición con profundas raíces en la historia islámica, cuyos orígenes se remontan al primer Arbaín celebrado tras la tragedia de Karbala.

«Este grandioso movimiento posee un origen muy antiguo. Fue realizado por primera vez por Yabir ibn Abd Allah al-Ansari, uno de los distinguidos compañeros del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia), con motivo del primer Arbaín después de los acontecimientos de Karbala», afirmó.

Añadió: «La peregrinación del Arbaín es el símbolo mismo del amor, la lealtad y la solidaridad con la familia del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia). Este viaje espiritual acerca cada vez más al ser humano a los valores religiosos y a las profundas enseñanzas de AhlulBayt (PB).»

Los peregrinos, embajadores de la fe

El líder del Movimiento Islámico de Nigeria exhortó a los peregrinos a purificar sus intenciones, preservar la ética islámica y mantener un comportamiento digno durante toda la peregrinación espiritual.

«Los peregrinos del Arbaín deben ser dignos embajadores del Islam y de la escuela de AhlulBayt (PB), ofreciendo una imagen auténtica y correcta de este inmenso movimiento espiritual mediante sus buenas obras y su noble conducta», subrayó el Sheij Zakzaky.

Advertencia contra las generalizaciones y la culpabilidad colectiva

El Sheij Zakzaky también advirtió contra las percepciones distorsionadas sobre las grandes concentraciones religiosas, estableciendo una comparación con la peregrinación del Hayy.

«En cualquier reunión multitudinaria, incluido el Hayy, puede haber un reducido número de personas que actúen de manera inapropiada. Sin embargo, nunca debe responsabilizarse ni castigarse a la inmensa mayoría de los participantes por las acciones de una minoría muy pequeña», afirmó.

Al concluir el encuentro, el Sheij Zakzaky elevó sus oraciones por todos los peregrinos, deseándoles un viaje colmado de salud, seguridad y éxito.