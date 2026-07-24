El momento de la despedida de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) con Ammar ibn Yasir

Código de noticia: 1844038 fuente: Abna24

A la edad de 92 años, durante la batalla de Siffín, Ammar ibn Yasir pidió en dos ocasiones permiso a Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) para entrar en combate, pero el Imam no se lo concedió. La tercera vez, el Imam descendió de su montura, lo abrazó y le dijo: «نِعْمَ الأَخُ کُنْتَ وَ نِعْمَ الصَّاحِبُ أَنْتَ». Tras esta despedida, Ammar entró en el campo de batalla y alcanzó el martirio. Con su ejemplo enseñó a la historia que la vida no debe reservarse para ningún día que no sea el día de socorrer la verdad.